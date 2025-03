Le politiche abitative di Parma protagoniste al MIPIM di Cannes

Il Comune di Parma è stato invitato a partecipare al MIPIM 2025, il principale evento internazionale dedicato al settore immobiliare e allo sviluppo urbano, che si terrà a Cannes dall’11 al 14 marzo. Il Comune farà parte della delegazione della Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di condividere la propria esperienza nel campo dell’Housing Sociale.

La partecipazione all’evento rappresenta un’opportunità per illustrare le strategie adottate nell’ambito del progetto “Fa’ la casa giusta”, attraverso cui, anche grazie al contributo di realtà come Fondazione Cariparma, è già stato possibile recuperare oltre 500 alloggi sfitti da anni, restaurandoli e restituendoli alla città. L’invito a prendere parte al MIPIM costituisce un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione all’inclusione sociale e all’accessibilità degli alloggi.

“La partecipazione a un evento di grande rilevanza internazionale come il MIPIM è indubbiamente motivo di grande soddisfazione, non solo perché è un ulteriore riconoscimento dell’importante lavoro che stiamo realizzando per la città sul tema delle politiche abitative, ma anche perché ci offre la possibilità di confrontarci con altre realtà di eccellenza a livello globale. Un’occasione dall’alto valore strategico, per rafforzare le nostre strategie e per individuare nuove opportunità di collaborazione” dichiara Pasquale Criscuolo, Direttore Generale del Comune di Parma

Durante il MIPIM 2025, il Comune di Parma avrà modo di confrontarsi con altre realtà nazionali e internazionali, favorendo lo scambio di buone pratiche e contribuendo alla discussione su modelli di sviluppo urbano orientati alla sostenibilità e alla coesione sociale.

“L’evento #HousingMatters è una importante occasione internazionale di scambio di esperienze su sfide chiave per le città contemporanee, tra cui la ridotta disponibilità di alloggi a costi accessibili, l’invecchiamento della popolazione, la migrazione, la carenza di alloggi per studenti e i problemi della locazione” evidenzia Andrea Cantini, Dirigente Settore Politiche Abitative del Comune di Parma “Tutte sfide che affrontiamo insieme ad ACER Parma, che accompagna e sostiene l’amministrazione nel perseguire politiche abitative efficaci e sostenibili, contribuendo alla costruzione di un modello urbano attento alle esigenze della comunità e all’innovazione nel settore residenziale”.