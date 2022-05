Le proposte dei Giovani Democratici a Michele Guerra: spazi pubblici per aiutare i giovani e tutele per i rider

“Incontrare giovani impegnati nella politica è sempre un grande segnale di vita partecipativa: in questi mesi ho incontrato centinaia di ragazzi e ragazze che hanno una gran voglia di esserci. Coi Giovani Democratici ci sarà grande collaborazione anche negli anni a venire”.

Così il candidato sindaco della coalizione “Uniti vince Parma” ha salutato il gruppo dei Giovani Democratici di Parma durante l’incontro “Una birra con Michele Guerra” che si è svolto venerdì sera al Cubo alla presenza dell’europarlamentare PD Brando Benifei.

Il brindisi di fine giornata sulla terrazza del locale di via La Spezia è stato anche l’occasione per presentare a Michele Guerra il documento politico contenente le proposte per una città che sappia rispondere ai bisogni delle nuove generazioni.

Tra i temi che i Giovani Democratici di Parma chiedono vengano inseriti nell’agenda che il prossimo primo cittadino di Parma dovrà perseguire vi sono lo “ius soli”, da inserire nello Statuto del Comune di Parma per promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza; la “Carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano” destinata soprattutto ai rider che solcano la città sulle due ruote, individuando luoghi al chiuso loro dedicati e chiedendo poi all’assemblea regionale di adeguare la legislazione per coloro che lavorano nel food delivery, riconoscendo anche a questi lavoratori i diritti e le maggiori tutele tipiche del lavoro subordinato; ripensare gli spazi della città e le modalità con le quali i ragazzi e le ragazze sono “invitati ad attraversarli”, ampliando le opportunità rispetto all’offerta più prettamente consumistica (bar, ristoranti e negozi) con la promozione di nuovi modi di occupare i luoghi attraverso forme di socialità alternative.

L’obiettivo, in quest’ultimo caso, sottolineano i GD, non è un evento o un’attività fine a se stessa in strada, ma stabilire relazioni di fiducia che consentano ai ragazzi di trovare una realtà che possa accompagnarli nel loro percorso di vita, in particolar modo durante momenti di difficoltà.