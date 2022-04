Le proposte della Lega sul Quartiere Pablo

Più sicurezza con il poliziotto di quartiere, recupero delle tante aree abbandonate, miglioramento della viabilità in viale Osacca, accelerazione sulla realizzazione della nuova biblioteca di Alice, valorizzazione del commercio e del mercato settimanale. Sono alcuni degli argomenti di interesse per gli abitanti del Quartiere Pablo di cui si è discusso al presidio organizzato dalla Lega in viale Osacca in concomitanza con il mercato settimanale.

“Basta fare un breve giro in viale Piacenza e dintorni per capire come sia rimasto abbandonato il quartiere Pablo – hanno commentato i rappresentanti leghisti intervenuti che hanno dialogato con tanti cittadini – Ex trionfale, ex Amnu, ex piscina Caduti di Brema ed ex stadio Europeo sono quattro aree lasciate nel degrado per le quali nei dieci anni di amministrazionI Pizzarotti non si è nemmeno elaborata una seria idea di recupero. Sicuramente con il vigile di quartiere e magari i turni notturni della polizia municipale darebbero più controllo ma per dare più sicurezza è anche necessario un piano di riqualificazione di quelle zone.

Poi c’è l’odissea della biblioteca di Alice che tra promesse e ritardi è dal 2012 nella sede provvisoria del Parco Ducale. Bisogna assolutamente accelerare per la realizzazione della sua nuova sede, altrimenti con i lavori di restauro dello stesso Parco non sarà più fruibile per parecchio tempo.

Ma ci sono anche seri problemi di viabilità da risolvere, ad esempio in viale Osacca come in viale Pasini dove è un’assurdità la pista ciclabile per un numero ridicolo di transiti al giorno. Infine, il commercio che in questo quartiere è ancora di vicinato e molto radicato e va tutelato e valorizzato, così come il mercato settimanale in viale Osacca”.