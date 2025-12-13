Le proposte di Federica Ubaldi: “Fattore Famiglia e contributi per i neo-genitori”

L’introduzione del Fattore Famiglia Comunale e il contributo “Primo Anno in Famiglia” sono due delle undici proposte sul tema del welfare che la consigliera comunale Federica Ubaldi ha presentato all’interno delle mozioni al bilancio. “Intendiamo – spiega Ubaldi, intervenuta in una conferenza stampa insieme a Marco Adorni di ChiAma Parma, Giusy Rubano e Sara Mingolla di Civiltà Parmigiana – mettere al centro delle nostre proposte la famiglia, primo nucleo del welfare, che oggi sta attraversando un momento di difficoltà legato alla crisi demografica ed economica”.

“Chiediamo all’Amministrazione di avviare un percorso sperimentale di tre anni, che comprenda anche azioni di monitoraggio, per l’introduzione del Fattore Famiglia”. Si tratta di un indicatore capace di integrare l’ISEE nazionale, tenendo conto non solo del reddito e del patrimonio, ma anche della composizione familiare, del numero ed età dei figli, della presenza di anziani, persone con disabilità o non autosufficienti, nonché di situazioni particolarmente delicate. “Grazie a una scala di equivalenza più articolata, il Fattore Famiglia consente di individuare in modo più preciso i bisogni delle famiglie e di garantire un accesso più equo alle prestazioni sociali e ai servizi”, precisa Ubaldi.

Accanto a questa proposta, viene presentato anche un intervento specifico a sostegno dei neogenitori. “Per questo abbiamo chiesto di istituire un contributo economico rivolto ai genitori che scelgono l’astensione facoltativa dal lavoro nel primo anno di vita del figlio, rinunciando contestualmente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, siano essi pubblici, privati o convenzionati”.

L’intento delle mozioni presentate da Federica Ubaldi è chiaro: “Un’opposizione che non sia solo critica, ma anche proposta costruttiva. Parma oggi ha bisogno di costruire una politica sul welfare che si traduca in strumenti concreti, capaci di sostenere le famiglie nella loro quotidianità e di affrontare le grandi sfide demografiche e sociali che attendono la nostra Città nei prossimi anni”.