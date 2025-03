Le Province in visita all’Efsa, Fadda: “Dialogo aperto”

Si intensifica il dialogo tra l’Unione delle province dell’Emilia-Romagna e l’Efsa.

Merito dell’incontro che ha coinvolto i vertici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma ed i rappresentanti delle province della nostra regione – tra loro anche il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e la consigliera delegata ai Progetti europei Saba Giovannacci – affiancati dai funzionari degli uffici che si occupano di tematiche europee.

La delegazione dell’Upi dell’Emilia-Romagna è stata accolta nella sede di Efsa dal direttore esecutivo Bernhard Url, dal coordinatore Alberto Spagnolli e dai referenti delle risorse umane Alessandro Coppedè e Andrea Mammi.

“È un grande piacere incontrare i rappresentanti dell’Upi Emilia-Romagna – ha dichiarato in apertura di incontro il direttore esecutivo Url -. Siamo felici del fatto che la nostra sede sia qui, a Parma, un luogo in cui siamo stati ben accolti. Penso che l’Unione Europea sia il più importante progetto del nostro continente, un progetto prima di tutto di pace. Incontri come quello odierno sono fondamentali per creare legami sempre più solidi tra Efsa e le province del territorio dell’Emilia-Romagna. Possiamo lavorare, fianco a fianco, per far crescere sempre di più lo spirito europeo che caratterizza questa regione”.

Concetti ripresi da Spagnolli: “Vogliamo rafforzare il rapporto con le realtà locali – ha dichiarato – per far comprendere sempre di più alla comunità che ci ospita quale è l’importante lavoro che svolgiamo rispetto a tematiche rilevanti come la sicurezza degli alimenti. Abbiamo necessità di interfacciarci con il territorio che ci ospita e nel quale vivono i nostri funzionari”.

Spazio poi al confronto diretto condito da domande ed approfondimenti: dai temi della tracciabilità ai novel food sino all’approccio “one health” per il perseguimento della salute umana, animale e dell’ambiente.

“L’Efsa è un cuore pulsante dell’Europa all’interno del tessuto della nostra città – il messaggio del presidente della Provincia di Parma Fadda -. Qui operano più di 700 persone in rappresentanza di oltre venti nazionalità. Entrando in Efsa si è avvolti dai valori di un’Europa che si batte per la pace, come sottolineato dal direttore Url, e che agisce per il bene e la sicurezza dei propri cittadini e cittadine”.

“È un nostro dovere – aggiunge la consigliera Giovannacci – diffondere sempre più il concetto d’Europa tra la gente. Ci stiamo impegnando su più fronti e, in particolare, con l’organizzazione dell’Europe Day del 9 di maggio, per il quale puntiamo a coinvolgere tutte le province dell’Emilia-Romagna”.

A nome di Upi Emilia-Romagna l’intervento della direttrice Luana Plessi: “Ringraziamo per questo coinvolgimento. L’incontro è stato per tutti noi un momento di grande arricchimento”.