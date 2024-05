Le Valli di Parma tornano in festa con la seconda edizione della manifestazione “Opplà!”

Musica, spettacoli di circo contemporaneo, una sfilata di moda e gustosi stand enogastronomici. Nella Pedemontana Parmense si torna a festeggiare l’arrivo della primavera e della bella stagione con la seconda edizione di “Opplà!”, un invito a fare quattro salti in tre weekend a Sala Baganza, Traversetolo, Collecchio e Felino. Una serie di eventi per stare insieme organizzati dal Servizio turistico dell’Unione Pedemontana in collaborazione con i Comuni.

Il primo balzo di “Opplà!” sarà a Sala Baganza nella serata di sabato 18 maggio dove in occasione della XXVIII edizione del Festival della Malvasia, più precisamente alle 21.30 al termine della cena itinerante col bicchiere al collo “Magnarocca”, sul palco di piazza Gramsci salirà la band “Mosaico”, con “Musica D.O.C.”, un frizzante concerto di pop-rock emiliano.

Il secondo salto sarà a Traversetolo nel weekend di sabato 25 e domenica 26 maggio, teatro dell’edizione primaverile del “Piccolo Festival di Circo”. un fine settimana dedicato all’arte circense contemporanea che vedrà la partecipazione di compagnie provenienti anche da Argentina e Messico, che si esibiranno in acrobazie mozzafiato, visioni surreali e fantasie oniriche nella suggestiva cornice della Corte Agresti.

Il programma, realizzato sotto la direzione artistica dell’Ufficio Incredibile e adatto per tutte le età, prevede sette spettacoli ad ingresso gratuito, due al sabato e cinque la domenica. Tre spettacoli, uno alle 20 di sabato e due alla domenica alle 19.15 e alle 21.30, avranno per protagonista la compagnia argentina di danza acrobatica “Duo Un Pie”, mentre il giocoliere Simone Romanò si esibirà alle 18.30 e alle 21 di domenica. Completano il programma lo spettacolo messicano di fuoco e percussioni “Rulas”, alle 21.30 di sabato, e “La Marcolfa” alle 17.30 di domenica.

Domenica 26 maggio “Opplà!” fara tappa a Collecchio, alle ore 18 davanti a Villa Soragna all’interno del Parco Nevicati, con “I Tempi e le Mode: una Sfilata di Abiti d’Epoca e un Mashup Primavera/Estate 2025”.

La sfilata, concepita per accompagnare l’ultimo periodo di apertura della mostra “Un Paese di Terra e Ingegno”, dedicata alla narrazione di Collecchio dal 1900 fino ai giorni nostri, si propone di illustrare il profondo legame culturale e sociale che la moda ha avuto nel corso dei decenni. La passerella si aprirà con una suggestiva carrellata storica, presentando una selezione di look vintage che abbracciano gli anni più iconici del XX secolo. Successivamente, due giovani stilisti emergenti, Valentina Poltronieri e Emilio Bonadio, sveleranno un’anteprima delle loro collezioni per la Primavera/Estate 2025.

In chiusura, l’Atelier Lindera Spose di Fidenza delizierà il pubblico con una raffinata proposta di abiti per concludere la serata con un tocco di eleganza e romanticismo senza tempo.

L’ultimo balzo dell’edizione 2024 di “Opplà!” sarà il 2 giugno a Felino, dove a partire dalle 17 si celebrerà la Festa della Repubblica con “Il gusto della Costituzione”, un pomeriggio che inizierà con un momento istituzionale per la consegna della copia della Costituzione ai neo diciottenni felinesi con il Corpo strumentale bandistico di Felino, per poi rompere le fila facendo festa insieme, grandi e piccini, immergendoci in momenti di “gusto” culinari, grazie ai food track presenti, e musicali, con la presenza di musica dal vivo che spazierà dalle colonne sonore Disney con Jessica Pistis al tributo ad Elvis con i “BURNING Love” attraverso momenti di danza con bravissimi ballerini; previsto un corner tutto dedicato ai bambini. Special guest della serata Cecilia Gayle.