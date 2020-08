Lega, Conte annuncia proroga tasse ma manca norma

“Incredibile: Conte annuncia la proroga delle tasse, ma nel decreto Agosto non c’e’ nulla di tutto questo. Non contento, il presidente del Consiglio ha annunciato ieri anche una proroga del saldo e acconto Irap che in realta’ e’ stato gia’ azzerato dal suo Governo nel precedente decreto Rilancio”.

Cosi’ i deputati della Lega in commissione Finanze: Alberto Gusmeroli (vicepresidente), Massimo Bitonci, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero (capogruppo), Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alessandro Pagano, Paolo Paternoster e Leonardo Tarantino.

“Prima di approvarli, bisognerebbe prima leggerli i decreti. E magari ricordarsi anche delle norme di legge gia’ approvate. Troppi errori clamorosi, troppe conferenze stampa improvvisate. Almeno per coerenza e per salvare la faccia, ora il governo faccia un atto concreto: proroghi davvero il pagamento delle tasse dal 20 agosto al 30 settembre. Oppure dia seguito all’ordine del giorno della Lega che chiede di togliere sanzioni e interessi a chi non riesce a pagare entro il 20 agosto consentendo il pagamento entro il 30 settembre o a rate. Proroga che peraltro non costerebbe nulla come confermato dalla Ragioneria dello Stato”, concludono i leghisti.