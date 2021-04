Lega: “Ennesimo comandante della Municipale scappa da Parma”

“Per quale motivo, da quando c’è la Giunta Pizzarotti, tutti i comandanti della Polizia Municipale dopo un po’ scappano da Parma? Anche stavolta, mentre l’assessore Casa cercava di svicolare dai problemi di una città abbandonata da anni allo spaccio e al degrado, il comandante Riva Cambrino ha annunciato di lasciare la nostra città. E’ il quinto comandante in 9 anni.

Nel 2019 chiedevamo a sindaco e giunta conto di questa fuga di comandanti, ricevendo ovviamente risposte evasive.

La risposta forse l’ha data oggi proprio l’ex comandante dicendo che avrebbe lasciato Parma per andare a Modena in un “comando molto dinamico”. Lasciando intendere che Parma non lo è.

Del resto cosa puoi aspettarti da una giunta che è scesa in piazza contro i Decreti Sicurezza solidarizzando con ONG e trafficanti di uomini? Quale sicurezza può garantire un’amministrazione che si preoccupa più dei clandestini che dei suoi cittadini? Le cronache cittadine riportano giornalmente episodi di violenza e degrado.

Il disinteresse della giunta si ripercuote sul corpo della Polizia Locale: dopo nove anni di Pizzarotti lo troviamo depauperato nell’organico e nelle dotazioni e con agenti demotivati. Un clima di certo non ideale per lavorare con serenità. Per avere risultati servono programmazione, obiettivi e soprattutto continuità. Auspichiamo per la città un’inversione di rotta, ma adesso è troppo tardi e i parmigiani dovranno subire ancora per un anno le narrazioni di Sindaco e assessori sulla ‘sicurezza percepita’ mentre vorrebbero solo una città veramente più sicura.”

Così il gruppo Lega in Consiglio Comunale a Parma