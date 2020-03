Lega ER: “Bonaccini non perda tempo, faccia come Zaia e riconverta la produzione di alcune aziende per fare mascherine”

“La Giunta regionale emiliano-romagnola ed il suo presidente, Stefano Bonaccini, non perdano tempo, e seguano l’esempio del Veneto, dove, tra pochissimo, produrranno “in casa” le finora introvabili mascherine per la protezione della gente comune dal coronavirus. Bonaccini si attivi affinché anche le aziende emiliano-romagnole procedano ad una riconversione industriale per produrre ciò che è veramente necessario e urgente in questo momento per bloccare l’epidemia”.

Così i consiglieri Matteo Rancan, Lucia Borgonzoni, Fabio Rainieri, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Daniele Marchetti, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Fabio Bergamini, Maura Catellani, Michele Facci, Matteo Montevecchi, Emiliano Occhi, Valentina Stragliati e Simone Pelloni all’annuncio del governatore Luca Zaia, che il Veneto produrrà le mascherine protettive contro il Covid 19.