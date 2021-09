Lega: “Fare chiarezza sui lavori stradali di Varano de’ Melegari”

Perché la Regione ha deciso di mantenere in capo a se stessa i lavori della strada di Vianino e come mai non è stata affidata al Comune di Varano de’ Melegari la realizzazione di tali opere?

A chiedere chiarezza su quanto sta avvenendo nel comune in provincia di Parma è, in un’interrogazione, la Lega che ricorda come “a seguito delle abbondanti precipitazioni dell’inverno scorso la strada comunale di Vianino nel comune di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, ha subito ingenti danni strutturali che hanno portato a una grave situazione di dissesto idrogeologico, provocando un cedimento di una parte della carreggiata che ha minato, nel complesso, la stabilità della strada stessa. I lavori per la messa in sicurezza del tratto sono già stati finanziati e appaltati e sono a carico della Regione Emilia-Romagna, ma non sono ancora stati avviati, provocando comprensibili disagi ai residenti della frazione e del comune”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere chiarimenti all’amministrazione regionale.