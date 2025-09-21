Lega Parma: “Da Pontida in messaggio di unità e coraggio”

Una nutrita delegazione di militanti e simpatizzanti della Lega di Parma e provincia ha partecipato oggi al raduno di Pontida, appuntamento identitario che ogni anno richiama migliaia di persone da tutta Italia. Sul pratone ha trovato spazio anche lo striscione del Comitato per la diga di Vetto, esposto dai militanti arrivati dall’appennino parmense e reggiano e capitanati da Lino Franzini, inquadrato più volte durante l’intervento finale di Matteo Salvini.

“Il messaggio che portiamo a casa da Pontida è che la serietà paga: rigore nei conti pubblici, tagli agli sprechi (e non ai servizi come faceva la sinistra), pace fiscale e riduzione delle tasse per famiglie e imprese sono la via per mantenere la fiducia di cittadini e mercati” ha dichiarato l’on. Laura Cavandoli, salita sul palco in apertura di giornata insieme ai parlamentari.

“Da Pontida è arrivato un messaggio chiaro: la sicurezza deve rimanere al centro – ha commentato il consigliere regionale Tommaso Fiazza –. È positiva la linea tracciata da Salvini, che ha indicato più assunzioni nelle forze dell’ordine come priorità. Nelle nostre città servono dotazioni moderne e strumenti adeguati per gli operatori, oltre ad una presenza costante: è così che si restituisce fiducia ai cittadini e si garantisce la libertà di vivere la città senza paura”.

Dal palco, il segretario del Carroccio ha ribadito il no all’esercito europeo e la promessa che gli italiani non saranno mandati in guerra, rilanciando l’impegno per città sicure con più forze dell’ordine e una linea ferma sul rispetto delle regole. Ma non meno applauditi sono stati gli altri interventi, improntati al “dare la carica” al popolo leghista riunito sotto al palco, da Giancarlo Giorgetti a Riccardo Molinari, Massimiliano Fedriga a Luca Zaia. Forte e identitario anche il discorso del vicesegretario Roberto Vannacci, che ha puntato sul tema dell’identità e della difesa dei valori contro la “società meticcia e l’islamizzazione”.

Dalla giustizia all’autonomia, dalla sicurezza all’economia, Pontida ha quindi ribadito che la Lega è pronta ad affrontare con coraggio le prossime sfide politiche ed elettorali, come forza radicata nei territori, capace di parlare all’Europa senza dimenticare le comunità locali.