Lega Parma: “Scontare le rette nidi e asili rimasti chiusi per l’emergenza coronavirus”

“Chiediamo rette scontate per le famiglie che in questi giorni di emergenza Corona Virus non hanno potuto mandare i propri figli agli asili e i nidi d’infanzia rimasti chiusi per le ordinanze regionali. Non si può far pagare alle famiglie, che già si sono dovute sobbarcare la gestione dei figli in orario lavorativo per 15 giorni, per un servizio di cui non hanno usufruito. In altre città, come Reggio Emilia lo stanno già facendo, abbiamo scritto all’assessore Seletti perché anche Parma applichi una riduzione delle rette dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali e convenzionate, proporzionale ai giorni di scuola non fruiti per chiusura causa forza maggiore”.

Così il Gruppo della Lega in Consiglio comunale.