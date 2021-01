Lega: “Perchè Pizzarotti non mostra l’esposto che dice di aver firmato?”

Sono passati 5 giorni dall’inizio dello scandalo di Svoltare e 4 da quando Pizzarotti ha annunciato di avere fatto un esposto che nessuno ha ancora visto.

Sindaco e giunta stanno dimostrando di non avere alcun rispetto per il Consiglio comunale e per la città che aspettano trasparenza sulla misura del coinvolgimento del Comune in questa brutta vicenda.

Perché il sindaco tarda tanto a mostrare l’esposto che dice di aver firmato?

Speriamo che prima o poi il documento venga fuori e che Pizzarotti sia in grado di rispondere alle domande che, dopo quanto appreso sui giornali dell’ordinanza della Procura, gli rivolgiamo.

Perché nonostante il Comune si fosse accorto già nel 2018 che Svoltare aveva falsificato i documenti, ha continuato a collaborare con la Onlus versando nelle sue casse centinaia di migliaia di euro fino ad oggi?

Perché sospettando il comportamento non regolare di Svoltare, il Comune non ha revocato gli affidamenti in corso e non ha interrotto i rapporti?

Solo per questo l’assessore al welfare Laura Rossi si sarebbe già dovuta dimettere.

La trasparenza è nell’interesse di tutti coloro che non hanno nulla da nascondere.

Per questo abbiamo fatto un accesso agli atti cui il Comune non ha ancora dato risposta e crediamo che sia necessaria l’istituzione di una commissione consigliare di indagine che faccia luce sulle possibili zone d’ombra del welfare comunale.

Così il gruppo Lega in Consiglio comunale a Parma