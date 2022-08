Lega: “Pizzarotti non scappi, abbia un sussulto di dignità e si candidi a Parma”

“L’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti non si sottoporrà al giudizio degli elettori parmigiani, ma si candiderà altrove per ottenere un seggio in Parlamento. L’autoproclamato leader del fantomatico partito dei sindaci scappa lontano dalla città che ha amministrato per 10 anni.

E’ stato un sindaco così scarso che per sperare di prendere qualche voto a Parma, Renzi e Calenda hanno deciso di candidare al suo posto un assessore di Cesena.

Più che il partito dei sindaci sembra il partito degli amministratori locali in fuga dalle proprie responsabilità.

Vedere un avversario presuntuoso e spocchioso darsi alla fuga dovrebbe fare piacere, ma non è così: un sindaco che non si candida nella sua città, prende in giro i suoi concittadini e tutti gli elettori in nome di calcoli e accordi da retrobottega politico.

Che Pizzarotti fosse più preoccupato della poltrona che dei problemi della città era chiaro da tempo, ma questo supera ogni limite.

Dovrebbe avere un sussulto di dignità e di parmigianità e presentarsi al giudizio dei cittadini di cui è stato sindaco.”

Così la Lega sezione di Parma in una nota.