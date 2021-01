Lega: “Pizzarotti revochi la benemerenza di Sant’Ilario alla finta onlus Svoltare”

Il giorno di Sant’Ilario si avvicina e il sindaco Pizzarotti non ha ancora comunicato se intende revocare la civica benemerenza di Sant’Ilario incautamente attribuita alla finta Onlus Svoltare senza nemmeno controllare che fosse in regola e iscritta ai registri delle associazioni del Terzo Settore. Ne va dell’onorabilità della città, del premio stesso, delle persone e associazioni che ne sono state e ne saranno insignite.

Con quale criterio e dopo quali verifiche Pizzarotti e la sua giunta hanno preso questa decisione?

Lo diciamo da 3 anni: a Parma ci sono centinaia di associazioni e organizzazioni di volontariato meritevoli che lavorano da tanti anni in modo regolare e alla luce del sole a favore della Comunità, dei soggetti fragili, dei deboli e bisognosi che non hanno mai ricevuto il prestigioso riconoscimento. E’ anche per rispetto a loro che Pizzarotti dovrebbe scusarsi ed affrettarsi a revocare la benemerenza alla finta Onlus accusata dalla Procura di aver falsificato i propri documenti e di aver indebitamente percepito soldi pubblici.

L’indagine degli inquirenti seguirà la sua strada nel rispetto della presunzione di innocenza, ma per un riconoscimento così importante conferito in nome della città non devono esserci ombre e quello che oggi presenta tratti di opacità è proprio il rapporto tra la finta Onlus e l’amministrazione comunale.

Nel gennaio 2018, subito dopo l’attribuzione della benemerenza la Lega aveva fatto un’interrogazione esprimendo dubbi sulle modalità di questa attribuzione e chiedendo chiarezza sulla vicenda. Il Sindaco si degnò di risponderci in Consiglio Comunale ben 6 mesi dopo spiegando che su queste cose decideva lui, promettendo una conferenza stampa per rendere trasparenti i bilanci di Svoltare. Non è mai stata fatta.

Forse, se avesse dato retta alla Lega 3 anni fa e fatto le verifiche che gli avevamo chiesto, oggi la città si sarebbe risparmiata uno scandalo che mette in seria discussione l’operato e la credibilità dell’amministrazione Pizzarotti, che ha continuato a versare centinaia di migliaia di euro alla finta onlus pur essendo al corrente della sua irregolarità.”

Così il gruppo Lega in Consiglio comunale.