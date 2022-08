Lega Salsomaggiore: il nuovo segretario è Anna Volpicelli

Nei giorni scorsi, presso la sede di Salsomaggiore Terme, si è tenuto il Congresso della Lega Salvini Premier, in presenza dei consiglieri regionali Fabio Rainieri e Emiliano Occhi, che ha visto l’elezione all’ unanimità in qualità di segretario di Anna Volpicelli e dei membri del consiglio direttivo Paolo Galli e Adelmo Lusuardi.

“Sono onorata per il compito che mi è stato affidato e consapevole delle importanti sfide che ci attendono. Sono pronta, insieme al direttivo e ai militanti della sezione, ad affrontarle con serietà ed impegno. Nella profonda convinzione della necessità di essere parte attiva e non spettatori della vita politica della Nazione, intendo sostenere con impegno e coerenza gli ideali e i principi del partito” ha spiegato Volpicelli.

Il referente uscente, Giulia Chiussi, augurando al segretario e al direttivo neo-eletti buon lavoro, ha assicurato la propria attiva collaborazione.

“Congratulazioni ad Anna a ed a tutti i membri del direttivo per il nuovo incarico. Abbiamo a cuore il futuro di Salso e continuiamo a portare avanti le istanze del territorio in Regione. Sono certo che lavoreremo in maniera coesa per le importanti sfide che ci aspettano” ha commentato Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna.

“Ringrazio di cuore Giulia per l’impegno profuso nella sezione di Salsomaggiore Terme e complimenti ad Anna. A lei vanno i miei auguri di buon lavoro nel prossimo periodo che ci vedrà impegnati in rilevanti sfide elettorali. Siamo pronti a offrire tutto il nostro supporto con la presenza sul territorio e operando a Bologna per il bene dei salsesi” ha aggiunto Occhi.

Parole di stima sono arrivate anche da parte della referente provinciale della Lega Sabrina Alberini: “Stiamo proseguendo con le attività congressuali e Salsomaggiore rappresenta un importante punto di collegamento tra il nostro territorio e quello piacentino. Ringrazio Giulia Chiussi per il lavoro svolto fino ad oggi e faccio le mie più vive congratulazioni ad Anna Volpicelli per il nuovo incarico che sono sicura affronterà con entusiasmo, e professionalità”.