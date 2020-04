Lega: “Tanti stranieri in giro per Parma, qualcuno li controlla?”

“A Verona un centinaio di richiedenti asilo sui 140 ospitati in un centro d’accoglienza è risultato positivo al Coronavirus, smentendo in un colpo solo tutte le fake news messe in giro sulla supposta immunità degli stranieri immigrati al Covid-19.

Da oltre un mese i parmigiani stanno diligentemente in casa e se escono vengono fermati e controllati dalle autorità, mentre dalle finestre ogni giorno vedono continuamente stranieri a piedi e in bicicletta, con e senza mascherina, in giro per la città, nei luoghi dello spaccio o nei tradizionali ritrovi davanti a esercizi pubblici e negozi etnici. Persone, come tutti, potenzialmente malate o comunque contagiose.

Insieme a tanti parmigiani preoccupati auspichiamo che qualcuno stia monitorando la situazione onde evitare nuovi contagi o possibili reazioni di intolleranza.”

Così il gruppo Lega in Consiglio Comunale a Parma.