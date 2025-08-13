Legalità e Coesione: completata la riqualificazione dell’illuminazione in via D’Azeglio

Sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via D’Azeglio, che hanno comportato la sostituzione di 54 lanterne artistiche e l’inserimento di 7 nuovi pali di illuminazione pubblica, con particolare attenzione alle zone nei pressi della Chiesa dell’Annunziata e della rotatoria di piazzale Santa Croce dove la sezione della carreggiata stradale di Via D’Azeglio aumenta sensibilmente.

Inoltre, a completamento dell’intervento, sono state aggiunte 4 lanterne artistiche collocate nei pressi dell’Ospedale Vecchio. I lavori si concluderanno con il rifacimento completo dell’illuminazione artistica dedicata alla Chiesa dell’Annunziata. L’intervento ha permesso di aumentare i punti luce e di ridurre i consumi energetici di circa il 35%.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di programma fra Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma per lo sviluppo del progetto Legalità e Coesione del quartiere Oltretorrente. Si tratta di un investimento di oltre 85 mila euro che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione in merito agli interventi di riqualificazione e miglioramento dell’Oltretorrente, accanto alle azioni già messe in campo nell’ambito del commercio e della sicurezza. Misure integrate che hanno l’obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere a beneficio della comunità.

Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità commenta: “Con questo intervento proseguiamo un percorso di trasformazione che unisce la cura dello spazio pubblico alla costruzione di una comunità più sicura. La riqualificazione dell’illuminazione è parte del progetto Legalità e Coesione, realizzato grazie ai fondi regionali, che permette di restituire alla città spazi pubblici più vivibili e funzionali, capaci di accogliere la vita del quartiere. Continuano così gli investimenti nell’Oltretorrente che, insieme a interventi come la riqualificazione dell’Ospedale Vecchio e del Parco Ducale, permetteranno una significativa valorizzazione di tutto il quartiere”.