Legambiente Parma: “La bretella Tibre è un monumento all’inutilità”

L’apertura della bretella Tibre Pontetaro-Trecasali, contestata dagli stessi industriali e politici che l’hanno voluta, sembra più che altro l’inaugurazione di un monumento all’inutilità.

È noto che la bretella Tibre è stata realizzata come scorciatoia per estendere la concessione autostradale dell’A15, evitando che andasse a gara. Questo è il risultato: un moncone di 10 km il cui unico effetto è stata la distruzione irreversibile di decine di ettari di suolo fertile e di ecosistemi di grande valore naturalistico, la cui tutela era stata sovvenzionata con le tasse dei contribuenti. Siamo ancora una volta di fronte a un progetto anacronistico eredità degli Anni Settanta e che, di fatto, non è mai stato finanziato perché inutile dal punto di vista viabilistico.

E così oggi, nel 2025, ci troviamo a dover pagare il prezzo di una mentalità arretrata, che non dava alcun valore alle risorse naturali sacrificando il suolo, una risorsa che proprio a causa di questa mentalità oggi è sempre più preziosa. È un prezzo vergognoso scaricato sui più giovani e, ribadiamo, completamente privo di buon senso.”

Dichiarazione di Chiara Bertogalli, presidente di Legambiente Parma