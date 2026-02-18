Legambiente Parma organizza un corso di fotografia

Legambiente Parma organizza un corso base di fotografia, in collaborazione con il fotografo naturalista Francesco Falsi. Il corso è strutturato in sette incontri: quattro lezioni teoriche in aula al giovedì sera e tre uscite sul campo, al sabato. Il primo appuntamento è giovedì 19 marzo alle 20:30 presso la sede di Legambiente, in via Bizzozero 19, Parma.

Il corso vuole offrire un primo approccio alla fotografia degli elementi naturali e del paesaggio, con introduzione alla costruzione dell’immagine, passando per la corretta inquadratura.

I partecipanti dovranno utilizzare la propria attrezzatura: fotocamera reflex, mirrorless, ma anche gli smartphone.

Francesco Falsi, 35 anni, ha sviluppato in particolare la fotografia naturalistica, macro e di paesaggio, divenendo collaboratore di riviste come L’Orsaro del CAI di Parma e la Rivista Nazionale del Club Alpino Italiano, per cui realizza anche foto di reportage, fra cui le recenti interviste a Reinhold Messner e Mauro Corona. Per Francesco la fotografia è “libertà, istinto ed emozione, per potersi meravigliare con tutto ciò che ci circonda”.

Il corso base di fotografia è riservato ai soci di Legambiente. Il costo di iscrizione è di 90 € + 30 € di tessera Legambiente.

Informazioni dettagliate su date e incontri sono disponibili sul sito dell’associazione: legambienteparma.it

Per iscrizioni scrivere a info@legambienteparma.it