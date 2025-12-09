Lella Costa chiude questa sera al Regio Voci Note: un viaggio tra parole e musica sulle radici dell’esistenza

Si conclude questa sera, martedì 9 dicembre alle 20.30 al Teatro Regio di Parma, l’edizione 2024 di Voci Note, la rassegna ideata e promossa dall’Università di Parma e dalla Società dei Concerti che dallo scorso maggio ha intrecciato musica e parola in un percorso di quattro appuntamenti.

A chiudere il ciclo sarà lo spettacolo “C’è la mia patria in quelle pietre”, un’esperienza narrativa e musicale che promette di condurre il pubblico in un viaggio intimo tra memoria, identità e senso di appartenenza.

Protagonista sul palco sarà Lella Costa, voce tra le più autorevoli e amate del teatro italiano, che guiderà la platea attraverso La Patria di Patrizia Cavalli, un testo essenziale e profondo che indaga il legame con le proprie radici.

A dialogare con le parole sarà la musica di Astor Piazzolla, affidata a Cesare Chiacchiaretta, bandoneonista di fama internazionale, e all’orchestra da camera I Musici di Parma, diretti da Giampaolo Bandini. Un ensemble di eccellenza che darà vita a una tessitura sonora intensa e vibrante, capace di amplificare la forza evocativa del testo.

Lo spettacolo, già sold out, conferma l’interesse del pubblico per una rassegna che ha saputo coniugare approfondimento culturale, espressività artistica e divulgazione, portando sul palco alcuni dei protagonisti più significativi della scena nazionale.

Con questo ultimo appuntamento, Voci Note invita a una riflessione profonda sulla patria interiore che ciascuno custodisce: un luogo fatto di ricordi, paesaggi, volti e parole che segnano la nostra storia personale.