L’emozionante favola “soul” degli ArtistiSenzaNome approda a Calestano 

Dopo il successo di Felino, la compagnia teatrale porta il suo spettacolo del ventennale “Vecchio Canto” in arena Ferrari domenica 27 luglio alle 21

Dopo l’accoglienza calorosa e coinvolgente delle prime rappresentazioni al Teatro Comunale di Felino, grazie alla Pro Loco e al Comune di Calestano, “Vecchio Canto” approda a Calestano domenica 27 luglio alle 21 in arena Ferrari per regalare al pubblico un’altra serata di intense emozioni sotto il cielo stellato della val Baganza.

La compagnia teatrale felinese ArtistiSenzaNome, reduce dal trionfo che ha visto accorrere spettatori anche da altre province – tra cui una fan dalla Francia che tornerà per la seconda volta in questa occasione – si prepara a conquistare una nuova platea con questo spettacolo speciale, per celebrare il suo primo ventennale.

Il pubblico di Calestano avrà l’opportunità di immergersi in una favola soul che esplora i temi più profondi dell’esistenza umana: in un mondo distopico dove non esistono più la primavera e l’autunno, ma solo estati brucianti e inverni tempestosi, un giovane cameriere sogna di riportare l’armonia tra le persone, in un viaggio alla scoperta del vero significato della libertà e dell’amore, quello vero, destinato a durare per sempre.

“L’accoglienza calorosa del pubblico di Felino ci ha dato una carica incredibile – commenta Emanuele Valla, regista e autore dei testi – e siamo entusiasti di portare questo messaggio di speranza e condivisione anche a Calestano, che da sempre supporta e apprezza la nostra missione di creare empatia e coesione attraverso la musica. È uno spettacolo che interroga ciascuno di noi su come possiamo essere i primi a rendere il nostro mondo un luogo più ospitale e aperto allo scambio di emozioni. Invitiamo tutti a non perdere questa opportunità di riscoprire se stessi attraverso un vecchio canto diretto al cuore e all’anima.”

Lo spettacolo, che ha già dimostrato di saper catturare l’attenzione della platea dall’inizio alla fine, rappresenta il risultato di un lungo percorso creativo del gruppo teatrale, iniziato nel 2021, un vero e proprio atto di fede verso il potere trasformativo del teatro.

La regia e le liriche sono di Emanuele Valla. La direzione musicale e le liriche aggiunte sono di Elisa Bocchia, le coreografie di Alice Monica, le scenografie di Alberto Salve. La realizzazione delle scenografie è opera di Alberto Salve, Kelly De Lisle, Davide Pessina, Manuela Polverino, Rebecca Riccó ed Emanuele Valla, con il contributo di Emanuele Ghillani. I costumi e l’oggettistica sono di Alessandra Prampolini con Kelly De Lisle, Manuela Polverino e Rebecca Riccó. Le luci sono di Claudio Coloretti e di Alberto Salve.

Sul palco: Manuela Battecca, Daniele Bertani, Elisa Bocchia, Mattia Brianti, Kelly De Lisle, Chiara Militerno, Stefano Pedrona, Davide Pessina, Stella Piroli, Manuela Polverino, Alessandra Prampolini, Matilde Reverberi, Rebecca Riccó, Elisangela Sessa, Nicole Siliprandi ed Emanuele Valla.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole lasciarsi trasportare da un’esperienza teatrale davvero unica e coinvolgente.

Per informazioni: 340 4685481 (dopo le 18). I biglietti sono acquistabili in loco.