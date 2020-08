Lennon Life&Works a Colorno

Un gradito ritorno, quello di “Lennon Life&Works” – performance di teatro canzone sulla vita di John Lennon – sospeso in questo periodo, come tanti spettacoli: giovedì 20 agosto alle ore 21, nel Parco della Reggia di Colorno, ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti), nell’ambito delle manifestazioni estive promosse da Comune di Colorno e Provincia di Parma, in collaborazione con ProLoco e Color’s Light.

Testo e regia sono di Raffaele Rinaldi, che, con Resi Alberici è anche attore e voce narrante. La parte musicale è affidata ad Alberto Padovani, voce e chitarra, insieme ad Enrico Fava al pianoforte. Video edit a cura di Vittorio Paini.

La performance, prodotta dall’Associazione VocInArte, ha debuttato a San Polo di Torrile nel 2019, ed ha avuto diverse fortunate repliche a Felino, Parma, presso la Libreria Feltrinelli, Ciano d’Enza, Sant’Ilario d’Enza. In settembre è prevista una doppia data al teatro di Sasso Marconi (Bo). Per info rivolgersi allo IAT di Colorno (0521312545)