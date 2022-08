L’Ensemble Flashback in concerto il 7 settembre alla Casa della Musica

Il mese del tramonto della stagione estiva è anche quello dell’alba della seconda parte della rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea Traiettorie.

In settembre riprendono infatti i concerti organizzati da Fondazione Prometeo sotto la direzione artistica di Martino Traversa, undici dei diciotto in programma in questa trentaduesima edizione, di cui sette per ensemble, uno per pianoforte, uno per voce e pianoforte, uno per quartetto e uno per contrabbasso ed elettronica.

Si comincia mercoledì 7 settembre alle ore 20:30 alla Casa della Musica a Parma proprio con l’elettronica di Ensemble Flashback, fondato nel 2012 da Alexander Vert con lo scopo di lavorare insieme ad artisti visivi e sviluppatori digitali sulla ricerca tecnologica basata sull’interazione suono-immagine-gesto e sugli strumenti aumentati.

In programma ci sono un pezzo di Vert del 2021, «Birds, Winds & Dreams», uno di José Miguel Fernández del 2012, «Fond Diffus», e uno nato dalla collaborazione dei due nel 2017, «Crossing Points».

Se nei primi due la componente di tecnologia digitale è altamente sviluppata lasciando un minimo spazio al live electronics giusto per la sincronizzazione con la gestualità – elaborata anche questa a livello software nel caso di «Fond diffus» – con «Crossing Points» siamo in un campo più strettamente elettroacustico (Phillippe Spiesser alle percussioni) e decisamente audiovisivo nell’interazione video con scopi di stimolazione neuronale, elaborata grazie all’interfaccia gestuale GeKiPe (Gesture, Kinect, Percussion) sviluppata in collaborazione con l’IRCAM di Parigi e la Haute École de Musique di Ginevra.

Accanto a questi brani (Vert e Fernández in sala all’elettronica e al computer music design) il programma si completa con un pezzo del 2011-2013 di Curtis Roads, leggenda vivente della granulazione sonora, cioè della microscomposizione e riassemblaggio digitale di singoli suoni: «Always» è di fatto una rielaborazione a livello granulare di alcuni vecchi brani di Roads, una sorta di granulazione al cubo, in cui davvero il suono si fa polvere eppure riesce a rimanere ritmo, energia, musica.

07/09

Casa della Musica, ore 20:30

Ensemble Flashback

Phillippe Spiesser, percussioni

Alexander Vert, compositore ed elettronica

José Miguel Fernández, compositore e computer music designer

José Miguel Fernández (1973)

Fond Diffus (2012)

per elettronica

*Prima esecuzione italiana

Alexander Vert (1976)

Birds, Winds & Dreams (2021)

per elettronica

*Prima esecuzione italiana

José Miguel Fernández / Alexander Vert

Crossing Points (2017)

per percussioni, elettronica e video

*Prima esecuzione italiana

Curtis Roads (1951)

Always (2011-2013)

per audio visual media