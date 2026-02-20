Les Ballets de Monte-Carlo inaugurano Parma Danza con “Roméo et Juliette” al Teatro Regio

L’amore proibito più celebre di tutti i tempi danza tra le luci del Teatro Regio di Parma: sabato 28 febbraio 2026, alle 20.30, Les Ballets de Monte-Carlo inaugureranno Parma Danza con Roméo et Juliette di Sergej Prokof’ev nella versione coreografica di Jean-Christophe Maillot.

Prima del debutto serale, alle 15.30, il pubblico potrà assistere a La danza dietro le quinte, una classe aperta con esercizi alla sbarra e virtuosismi guidati dai danzatori della compagnia, a cura di Valentina Bonelli.

Jean-Christophe Maillot racconta la storia dal punto di vista tormentato di Frate Lorenzo: non una disputa tra clan, ma un dramma fortuito dove l’amore giovane e travolgente dei protagonisti si scontra con le conseguenze delle buone intenzioni. Il risultato è una coreografia che sconvolge e reinventa i codici della danza classica, combinando grazia, energia e slancio senza tempo con un vocabolario contemporaneo e poliedrico.

Le scenografie di Ernest Pignon-Ernest, i costumi di Jérôme Kaplan e le luci di Dominique Drillot amplificano la magia dello spettacolo, mentre la compagnia monegasca, fondata nel 1985 sotto la presidenza di S.A.R. la Princesse de Hanovre e diretta da Maillot dal 1993, conferma la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione coreutica.

Parma Danza 2026 prosegue poi con grandi nomi e spettacoli internazionali, da Cenerentola del Balletto del Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume, alla prima nazionale di Trilogia della brama di Artemis Danza, fino al classico intramontabile de Il lago dei cigni con Orchestra e Ballo della Fondazione Arena di Verona.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la danza come arte totale, dove musica, movimento e visione teatrale si fondono in un’esperienza spettacolare.

Biglietti da 8 a 55 euro. Riduzioni sono rivolte a Under35, allievi delle scuole di danza, gruppi, aziende.

Biglietteria: strada Giuseppe Garibaldi, 16/A, tel. +39 0521 203999; biglietteria@teatroregioparma.it orari di apertura: martedì, giovedì e sabato 10 – 13; mercoledì e venerdì 10 – 13, 16 – 18 e un’ora e mezza prima dello spettacolo. Ulteriori informazioni su teatroregioparma.it

(Foto Alice Blangero)