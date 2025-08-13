Lesignano: 3 spettacoli e 3 aperitivi a Villa Lanfranchi

Quest’anno la Fondazione Mario Lanfranchi ha avviato numerose iniziative, in particolare, in collaborazione con il Comune di Lesignano de’ Bagni, 3X3, con tre spettacoli all’interno della villa (il terzo, “Pinocchio”, il 21 settembre), tre Aperitivi di sapori e vini con musica e teatro, e come d’abitudine, attesi dal pubblico, i tre eventi al confine dell’estate: per la quarta edizione di Piaceri d’Arte a Villa Lanfranchi a Santa Maria del Piano/ Lesignano de’ Bagni (Parma) nei giorni di fine agosto tre sono gli appuntamenti di teatro, cinema e canto lirico, alcuni dei molti campi d’esperienza del Maestro che aveva abitato quella casa.

. “Vecchia sarai tu”: il 27 agosto, ore 21, l’amatissima Antonella Questa, una e tante in scena, in poco più di un’ora crea un esilarante intreccio di esistenze al femminile, il ritmo perfetto, una comicità che lascia comunque intravedere la fatica di vivere per affetti, lavoro – e gli anni che passano.

.. “Carmen”: il 29 agosto, ore 21, un film su grande schermo “vecchio stile”, non solo perché muto – 1915, regia del mitico Cecil B. DeMille – ma per l’accompagnamento della musica dal vivo: Stefano Zinetti dirigerà l’ensemble strumentale dell’Orchestra Sinfonica dell’Università di Parma.

… ”Belcanto e Verdi”: il 30 agosto, ore 21, Francesco Izzo, concertista, docente universitario, dai molti compiti internazionali, accompagnerà al pianoforte alcuni interpreti di valore riconosciuti dall’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma, Nicoletta Briguglio, soprano; Erica Cortese, mezzosoprano; Long Ning, tenore; e Yan Shi, baritono. E si ascolteranno brani noti non solo di Verdi, da “Rigoletto”, “Macbeth” “Un ballo in maschera”, ma anche di Rossini, Donizetti, Mozart…

Ingresso a offerta. Prenotazioni whatsapp al 3514334469 o email info@fondazionemariolanfranchi.it.