Lesignano primo Comune Shiatsu Friendly in Emila Romagna

Ieri, mercoledì 10 aprile 2024, il Sindaco di Lesignano de’ Bagni Sabrina Alberini e il Presidente di APOS Alberto Scattarelli hanno firmato un accordo grazie al quale il Comune di Lesignano sarà il primo in Emilia-Romagna a diventare “Città Shiatsu Friendly”. APOS, Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu, è stata fondata nel 1999 e rappresenta più di 1800 persone e 70 scuole in Italia che praticano e promuovono questa disciplina.

Lo Shiatsu è un tipo di massaggio, codificato in Giappone nel primo dopoguerra ma di origini assai più antiche, che ha lo scopo di favorire il recupero del benessere e il ristabilimento di un corretto equilibrio psicofisico. La rete di “Città Shiatsu Friendly” conta ad oggi 12 Comuni in diverse regioni italiane, ma è destinata ad ampliarsi rapidamente.

Scopo dell’iniziativa è raggruppare realtà particolarmente sensibili alla promozione della salute e del benessere sul proprio territorio per organizzare insieme eventi formativi, culturali e divulgativi dedicati a far conoscere non solo lo Shiatsu ma, in generale, altre discipline utili a favorire stili di vita più sani e in armonia con la natura.

“Oltre ad offrire ai cittadini maggiori occasioni per prendersi cura di sé, l’accordo permetterà al Comune maggiore visibilità e opportunità per il turismo.” Ha dichiarato il Sindaco Sabrina Alberini: “Perché oltre all’organizzazione di eventi a Lesignano e dintorni, prevede anche la promozione del nostro territorio in occasione degli eventi organizzati da APOS. Desidero, inoltre ringraziare l’Assessore allo sport ed al sociale Elisa Bussoni, nonché il cittadino lesignanese Bernardo Corvi, insegnante, pubblicista, operatore e cultore Shiatzu di fama internazionale, che hanno contribuito a raggiungere l’importante obiettivo”.