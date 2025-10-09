Lesignano, via Ciola torna in sicurezza grazie alla Bonifica Parmense

Concluso con successo l’intervento di sistemazione idrogeologica e di regimazione del reticolo idraulico minore a protezione della viabilità di Via Ciola, nel Comune di Lesignano de’ Bagni, lavoro finanziato dalla Bonifica Parmense per 44 mila euro e che ha visto il sopralluogo del direttore generale del Consorzio, Fabrizio Useri, accompagnato dal primo cittadino Andrea Borchini e dall’assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità Agostino Maggiali.

“I lavori livellamento che abbiamo terminato su Via Ciola, lungo la superficie a monte strada, consentono il regolare scolo e deflusso delle acque meteoriche risolvendo le precedenti criticità geomorfologiche ed evitando, di fatto, infiltrazioni nelle depressioni di quota del terreno – ha sottolineato il direttore generale della Bonifica Parmense, Fabrizio Useri –. Inoltre abbiamo effettuato il ripristino del dissesto grazie alla ricostruzione della massicciata stradale e provveduto ad impermeabilizzare la carreggiata.

“Desidero ringraziare il consorzio di bonifica per la professionalità dimostrata e per il costante dialogo – ha evidenziato Andrea Borchini, primo cittadino di Lesignano –. È proprio grazie alla sinergia tra enti ed al lavoro costante che possiamo portare avanti interventi fondamentali come questo per tutto il nostro territorio”.

“Esprimo grande soddisfazione per la riapertura della viabilità in via Ciola – ha concluso Agostino Maggiali, assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità di Lesignano – e ringrazio il Consorzio di bonifica per l’importante impegno dimostrato verso il nostro territorio”.