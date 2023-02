L’esperienza di Parma a supporto della candidatura di Gangneung a Città Creativa Unesco

È stata ricevuta, questa mattina in municipio, dall’Assessore alla Città Creativa UNESCO, Marco Bosi, una delegazione della città di Gangneung in Corea del Sud. La città sud coreana, infatti, intende aderire alla rete delle Città Creative UNESCO. Da qui la sua richiesta alla città ducale di un supporto ed una consulenza per la predisposizione del suo dossier di candidatura.

La delegazione era formata da tre funzionari del governo cittadino e da un esperto. Tra gli amministratori di Gangneung erano presenti: il Dirigente dell’Ufficio cultura, turismo e affari marittimi, Seung-Rul Han e due membri dello staff della divisione cultura e arte, Presente anche il Presidente del Comitato consultivo della Rete coreana delle Città Creative UNESCO – Commissione nazionale coreana per l’UNESCO, Geonsoo Han ed ha portato in dono un quadro su tela dove in calligrafia coreana era scritto il nome di Parma.

Durante l’incontro, particolare attenzione da parte della delegazione sud coreana è stata riservata alla conoscenza delle attività portate avanti dall’ufficio UNESCO – Parma City of Gastronomy ed ai progetti intrapresi dalla città ducale nell’ambito del network. Al contempo, l’incontro ha rappresentato l’occasione per la città di Gangneung di illustrare i progetti di collaborazione internazionale che intende avviare nell’ambito della rete delle Città Creative UNESCO per la gastronomia, anche grazie ad una conoscenza più dettagliata dell’esperienza di Parma quale Città Creativa UNESCO a livello sia locale che internazionale. Durante la giornata sono state previste, per la delegazione sud coreana, visite ad un prosciuttificio e ad un caseificio aderenti al Club di Prodotto e al Laboratorio Aperto.