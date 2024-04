L’Etape Parma spinge sui pedali: un weekend in maglia gialla, fino a domenica si fa festa al Parco Ducale

“Parma ha ancora la bicicletta come chiave della sua mobilità e ha una tradizione sportiva importante. È una città di campioni del ciclismo, una città che ha nel suo dna la possibilità di valorizzare la cultura che Etape ha portato qui ed è davvero emozionante aprire questo weekend in città e nel territorio”.

Dal palco del Parco Ducale, il Sindaco di Parma Michele Guerra, ha inaugurato con queste parole l’Etape by Tour de France di Parma.

Nella prima edizione in cui la Gran Boucle ha scelto l’Italia, il sindaco ed il vicesindaco alla testa del peloton del percorso cicloturistico a misura di famiglie e bambini, nelle due distanze da 25 o 60 Km, hanno dato il via al weekend dove Parma vive l’atmosfera e la sportività del Tour de France.

L’Etape ha al centro della grande festa a due ruote il villaggio del Parco Ducale dove, sul palco di fronte al Palazzo di Maria Luigia, si alterneranno importanti nomi della storia del ciclismo, con ex professionisti tra cui Gianni Bugnokm, Claudio Chiappucci, Davide Cassani, Giancarlo Perini, Marco Saligari, Adriano Malori e Claudio Torelli insieme a tanta musica, e a stand gastronomici che fanno da cornice alla Mostra del Tour de France e la Mostra del grande ciclismo parmigiano al Teatro al Parco (esposizione curata dal Museo Digitale Diffuso del Ciclismo e di Alessandro Freschi) per un viaggio nella storia del ciclismo locale e internazionale, alle attività per bambini promosse da Fiab e dalla Biblioteca di Alice e agli stand di espositori ed esperti del settore pronti a presentare le ultime novità (ingresso gratuito dalle 7 alle 22).

Domani 28 aprile a partire dalle 8.45 saliranno in sella partecipanti da oltre 20 paesi del mondo che potranno scegliere tra due percorsi completamente chiusi e in sicurezza (uno di 143 km e l’altro di 74 km) e sfidandosi per le iconiche Maglie Gialla, Verde, Bianca e a pois del Tour de France.

Lorenzo Lavagetto, vicesindaco con delega a Cultura e Turismo in sella insieme al sindaco alla partenza degli oltre 300 partecipanti al circuito cicloturistico ha riassunto: “Sperimentiamo con questa manifestazione un’autorevole vetrina delle esperienze outdoor, una vetrina che ci auguriamo diventi una grande festa per la città e un’occasione di promozione, di respiro internazionale del nostro territorio e di cultura della mobilità sostenibile”.