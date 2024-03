LetEXPO di Verona: il CEPIM sempre più tra i principali interporti italiani ed europei

Al LetEXPO, durante la tavola rotonda all’Alis Hub, Gianpaolo Serpagli, Presidente di CEPIM spa, ha sottolineato l’importanza dell’interporto di Parma, secondo in Italia per volumi di traffico e situato in una posizione strategica. Un investimento di 17 milioni di euro ha permesso la realizzazione di un nuovo terminal ferroviario, un’infrastruttura che collocherà sempre di più CEPIM tra i principali interporti italiani ed europei.

CEPIM, grazie alla sua posizione strategica e ai recenti investimenti, è destinato a giocare un ruolo da protagonista nel futuro della logistica italiana ed europea.

Alla tavola rotonda ha partecipato anche Sabrina de Filippis, AD di Mercitalia Logistics, che ha illustrato un piano industriale ambizioso: investimenti in nuovo materiale rotabile, terminali intermodali e digitalizzazione per combinare il trasporto ferroviario, su gomma e marittimo. In questa occasione l’AD di Mercitalia Logistics ha ribadito la collaborazione con CEPIM – Interporto di Parma che si basa su una visione comune del futuro della logistica.

Il futuro della logistica italiana passa da una maggiore intermodalità, digitalizzazione e sostenibilità, e la collaborazione tra le due realtà è un passo importante in questa direzione.