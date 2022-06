Lettera aperta dell’Associazione NoCargo Parma ai Candidati Sindaci e ai futuri Consiglieri Comunali

Siamo alle battute finali di queste elezioni comunali e tra poco avremo un nuovo sindaco e nuovi consiglieri comunali.

La questione dell’allungamento della pista necessario per la trasformazione del Verdi in hub Cargo rimane centrale per la scelta della futura amministrazione comunale.

Abbiamo pensato di rinnovare le nostre richieste ai Candidati Sindaci, allargandola anche ai rispettivi Consiglieri Comunali di ciascuna lista sulla base di entrambi gli scenari possibili sia in caso di vittoria del Candidato Guerra sia di vittoria del Candidato Vignali.

Sarebbe davvero utile ai Cittadini conoscere la Vostra posizione sui futuri passi da fare per non dare attuazione all’allungamento della pista dell’Aeroporto Verdi rispetto al quale Vi siete dichiarati davanti alla cittadinanza più volte contrari :

1) è necessario stralciare dal Bilancio Comunale i 2 milioni e 700mila euro che il Comune di Parma ha impegnato per la progettazione della viabilità alternativa necessaria per l’allungamento della pista.

2) è necessario che il Consiglio Comunale esprima parere Negativo alla Conformità Urbanistica del progetto di allungamento della pista ed esprima parere Negativo all’alienazione di Viale delle Esposizioni.

3) è necessario che il Comune di Parma chieda formalmente alla Regione Emilia-Romagna di ritirare il finanziamento a Sogeap dei 12 milioni destinati ai lavori di allungamento della pista.

E’ favorevole o contrario?

Nocargoparma – Associazione di Promozione Sociale