Lettera aperta dell’associazione Nocargoparma al direttore della Gazzetta Di Parma

Gent.mo Signor Rinaldi, ci spiace ma come cittadini e per rispetto verso i nostri soci e sostenitori non siamo disposti a farci “bollare” attraverso il suo giornale come falsi e bugiardi solo perché difendiamo legittimamente interessi diversi da Suoi.

Ogni nostra affermazione e presa di posizione è sempre stata supportata da dati certi, estrapolati dai documenti ufficiali presentati al Ministero e agli altri Enti coinvolti e non da opinioni personali.

Rileviamo pertanto alcuni “errori” riportati nella sua presa di posizione:

1) Il via libera della Valutazione di Impatto Ambientale è vincolato a ben 7 prescrizioni.

Una di queste è la progettazione della viabilità alternativa richiesta a Sogeap e non al Comune.

Le altre prescrizioni riguardano lo studio sul rischio incidenti dovuto all’aumento dei voli, il monitoraggio ambientale ed acustico ante operam, le interferenze con le infrastrutture esistenti, lo studio idrogeologico, ecc.;

2) Nel Masterplan presentato al Ministero ed anche nel Piano Regionale Trasporti è evidenziata, senza possibilità di errata interpretazione, la specializzazione dell’aeroporto di Parma nel settore Cargo: “Per diventare il primo aeroporto in Italia con vocazione Cargo, Express Cargo e Courier ed altre attività legate alla logistica è indispensabile dotare l’aeroporto di una pista di volo di 2.880 metri onde consentire i decolli/atterraggi di aeromobili fino alla Classe E”;

3) Il numero di movimenti dichiarati da Sogeap è 18.839 all’anno…molti più dei 3 voli al giorno da lei menzionati;

4) Il finanziamento regionale dei 12 milioni è legato alla fattibilità del progetto esecutivo di allungamento, ergo se il progetto di allungamento non può essere attuato Sogeap non ha nulla da vantare, a maggior ragione verso il Comune di Parma.

Non discutiamo il fatto che Lei trovi giusto che i cittadini paghino le spese di progetti di società private (si veda ad esempio i 2,7 milioni di euro del Comune di Parma per le opere di viabilità), riteniamo tuttavia oltremodo spiacevole che Lei sfrutti il suo ruolo per far prevalere una sola opinione senza dar modo, a chi non la pensa come Lei, di poter esprimere il proprio punto di vista.

In questi anni non c’è mai stato un confronto trasparente su questo progetto che cambierà la qualità della vita dell’intera città e lo sviluppo futuro del nostro territorio, nonostante noi lo invocassimo da tempo e in tutti modi possibili.

Solo ora, grazie alla campagna elettorale, è stato “scoperchiato il pentolone” e dalle dichiarazioni dei candidati risulta evidente che, oltre a Lei, sono ben pochi coloro che sposano questo progetto.

Ma d’altronde, come da Lei affermato, i candidati a Sindaco della città “raccontano balle” ai cittadini ….solo perché non favorevoli alla trasformazione in Cargo dell’aeroporto Verdi?

I Cittadini ora hanno preso coscienza di questo progetto e dell’impatto che avrà sulla vita della città, e questo a Lei sembra proprio non piacere.

Per noi invece l’ascolto, il dialogo e il confronto leale e rispettoso rappresentano l’essenza della democrazia.

Nocargoparma – Associazione di Promozione Sociale