Lettera aperta di alcuni esponenti del Pd della provincia di Parma: “Il congresso sia un dibattito vero”

Si avvicina il momento congressuale per il Partito Democratico, a lungo atteso anche sul nostro territorio.

Un momento che, come è nella natura del nostro partito, non può che essere un momento di confronto e di discussione, di vitalità politica e di proposta. Proposta che può essere di cambiamento o anche di continuità, ma comunque una continuità che non può nascere dalla stanchezza e dall’inerzia.

Noi, segretari, segretarie e militanti dei circoli del PD della Provincia di Parma, scriviamo questa lettera aperta con l’obiettivo di ribadire ciò che caratterizza il nostro partito e l’idea di democrazia in cui abbiamo sempre creduto: il confronto democratico fra gli iscritti come premessa della più generale democrazia nella nostra società. Il PD è la nostra casa, il luogo in cui spendiamo le nostre energie, in cui siamo impegnati con passione nei nostri quartieri e comuni; il luogo in cui a maggior ragione esprimere impegno nel momento del congresso e delle scelte che ne determineranno la vita nei prossimi anni.

È questa la premessa per cui gli organismi del nostro partito possono avere la forza e l’autorevolezza della rappresentanza. Autorevolezza che è a sua volta la premessa della forza di un territorio e della possibilità di essere sempre più autorevolmente rappresentato a tutti i livelli della vita politica e amministrativa sia a livello regionale che a livello nazionale. La nostra visione del futuro del nostro partito non può che ripartire da qui: dall’importanza dei circoli e dei militanti.

Per questo chiediamo con forza l’apertura di un congresso che non sia un mero atto formale, ma l’occasione di un vero dibattito, per cui auspichiamo più candidature, sicuri che questo metodo, che è il metodo fondativo del nostro partito, possa portare nuove idee ed energie all’interno degli organismi della Federazione Provinciale. Perché non siamo un partito personale, né un partito azienda, né un partito artificiale. Siamo un grande partito, un partito con una identità, chiamato alla responsabilità di rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine in una visione di futuro condivisa progressista, inclusiva, solidale, europeista, ambientalista.

Siamo pronti a dare il nostro contributo, con la passione e l’impegno di sempre.

Alcuni segretari, segretarie e militanti dei circoli del PD della Provincia di Parma.

In rappresentanza

Alessandro Stefanini (Fidenza)

Isabella Rossi (Tizzano)

Natasha Di Noto (Parma)

Rocco Guevara (Parma)

Eugenio Caggiati (Parma)

Emanuele Ugolotti (Traversetolo)

Marco Taccagni (Soragna)

Rino Bolondi (Montechiarugolo)

Giacomo Della Ghezza (Felino)

Alessandro Savi (Fornovo)

Lorenzo Pasini (Colorno)

Norberto Vignali (Sala Baganza)