Lettera aperta firmata da 200 cittadini contro il nuovo regolamento comunale per i negozi in centro

Abbiamo letto con stupore e preoccupazione la proposta di nuovo regolamento per l’esercizio delle attività artigianali, commerciali e per la somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, elaborata dall’assessorato alle Attività produttive. Dopo essere stato presentato martedì in commissione consiliare, il testo verrà discusso e votato in occasione del Consiglio comunale di giovedì 21 aprile. I firmatari della presente lettera invitano tutti i consiglieri a rivedere profondamente il testo e a non approvare un regolamento che dietro la facciata del decoro introdurrebbe di fatto discriminazioni di natura xenofoba e di classe.

A destare disappunto è in primo luogo la lista di attività giudicate “incompatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale” e la definizione di “decoro urbano” che ne discende. Nello specifico, se si può comprendere la limitazione all’apertura di attività quali “compro oro” e “armerie”, al contrario colpire i “punti telefonici pubblici”, gli “internet point” e i “money transfer” e perfino le “lavanderie automatiche”, contraddice il compito di un’amministrazione pubblica di garantire attraverso l’intervento pubblico o privato i bisogni fondamentali di tutta la popolazione. Tale esclusione, infatti, non avrà altro risultato che discriminare e privare una precisa componente della popolazione di luoghi di servizio, di informazione e di socialità. Anche se non nominati esplicitamente, sono i cittadini di origine straniera nonché i cittadini più poveri – che non sono nelle condizioni di disporre di elettrodomestici, di computer e mezzi informatici o di strumenti bancari personali – che si vedranno potenzialmente privati di opportunità e forme di accessibilità indispensabili per la cittadinanza.

Similmente, il sostegno al “Made in Italy”, la valorizzazione delle specialità tipiche locali, e più in generale dei prodotti del territorio, deve trovare altre forme e non può divenire la scusa per colpire in maniera dissimulata le attività commerciali (alimentari, fruttivendoli, tavole calde ecc…), e con esse un’importante base di sussistenza, della popolazione immigrata nei quartieri in cui risiedono.

Nel regolamento naturalmente gli stranieri non sono nominati in quanto tali – sarebbe troppo evidente l’elemento discriminatorio. Tuttavia, dietro l’apparente neutralità delle formule burocratiche, si riconosce il tentativo di colpire in modo preponderante, quando non esclusivo, proprio una parte della popolazione immigrata, individuata in funzione delle attività svolte o dei prodotti commerciati: un esempio di razzismo istituzionale dietro il paravento del decoro.

Con questo approccio si va a colpire non solo esercenti e clienti di origine straniera che hanno tutto il diritto di trovare prodotti più vicini ai propri gusti e alla propria cultura, ma anche quei tanti italiani residenti, studenti e turisti che amano avventurarsi in sapori e profumi differenti, senza che per questo il “decoro” e l’identità di Parma debbano sentirsi in qualche modo sviliti.

Quale idea di città si vuole proporre e difendere? Nessuno nega l’importanza dei prodotti locali, la cura di un’alimentazione e di un commercio socialmente ed ecologicamente sostenibili che vanno sostenuti con un’azione culturale e con opportuni incentivi materiali e immateriali, ma se questo è l’obiettivo come spiegare il continuo proliferare di ipermercati, di centri commerciali legati alla grande distribuzione, con la relativa cementificazione del territorio, mentre si interviene ostacolando di fatto il commercio al dettaglio e di prossimità nei quartieri centrali della città?

Il modulo per la raccolta firme rimane aperto fino al consiglio comunale di oggi pomeriggio per ulteriori adesioni a questo link: https://forms.gle/DATn3EPy8vhs2iNj8

Firme

Chiara Marchetti, Ricercatrice e progettista sociale

Marco Deriu, Professore universitario

Federica Bigi, Educatrice

Alessia Moschen, Psicologa

Mirella Elisabetta Beggio, Educatrice

Ilaria Capuzzimati, Operatrice sociale

Stefano Manici, Docente

Vincenza Pellegrino, Sociologa, docente Università di Parma

Fabio Faccini, Cooperatore sociale

Alice Festuccia, Educatrice

Francesca Bigliardi, Progettista sociale

Francesca Pisegna, Educatore

Fabrizia Leccabue, Docente

Daria Vettori, Psicologa

Giacomo Mambriani, Educatore

Francesco Camattini, Dirigente Scolastico

Elvana Sherifi, Impiegata

Massimo Soncini, Editore

Vittoria Arfini, studentessa

Sabrina Capitani, Ufficio stampa

Giovanni Benecchi, Ingegnere

Rosaria Giannella, Educatrice

Sara Fallini, Psicologa

Franca Maria Deriu, Pensionata

Eugenio Cattani, Pensionato

Serena, Menozzi, Ciac

Arianna Petrone, Educatore

Carlotta Tansini, Impiegata

Elton Hoxha, Impiegato

Elena Mazzarello, Insegnante

Maria Grazia Ferrari, Insegnante

Paola Salvini, Pensionata

Massimo Manghi, Università di Parma

Giancarlo Anello, Professore universitario

Marcello Volta, Giornalista

Daniele Pezzali, architetto

Sabrina Ferrari, Psicologo

Anna Bertoni, Ostetrica

Cristina Deriu, Impiegata

Luca Dotti, Impiegato

Carolina Gandolfi, Psicoterapeuta

Caterina Nizzoli, Coordinamento

Giovanna Vettori, Pensionata

Giuliana Nico, Psicoterapeuta

Giona Dotti, Studente

Michela Cerocchi, Ricercatrice

Laura Maria Emma Caffagnini, Giornalista

Alessandra Alessandrini, Pensionata

Giuseppe Bizzi, Insegnante

Mattia Toscani, Docente

Cristina Cappelletti, Impiegata

Anna Paini, docente

Sandro Coccoi, Impiegato

Gianluca Foglia, disegnatore

Mauro Dazzi, Pensionato

Beatrice Carra, Zonafranca

Antonio G. Pirisi, Medico

Andrea Gatti, Imprenditore

Enrico Ottolini, Biologo

Armanda Borghetti, Terzo settore

Flavia Armenzoni, Operatrice culturale

Andrea Bui, Educatore

Petra Colombo, salute mentale

Erika Trombi, Impiegata

Andrea Scannavino, Educatore

Lucia Pissard, Operatrice sociale

Alessandro Bosi, Pensionato

Riccardo Benecchi, Lavoratore dello spettacolo

Nunzia Toscano, Consulente aziendale

Gazmir Cela, Impiegato

Aluisi Tosolini, Dirigente scolastico

Angela Marchini, Pensionata

Cecilia Putorti, Commerciante

Claudia De Santis, Cittadina residente in Oltretorrente

Elena Rampello, Cittadina pensionata volontaria

Daria Avanzini, Educatrice

Emilio Rossi, Pensionato, presidente Ciac

Francesco Zamperlin, Consulente aziendale

Ferruccio Andolfi, Professore universitario di Filosofia

Paola Montermini, Educatrice

Marilena Toscani, Ostetrica

Caterina Barbarini, Imprenditrice

Carola Firmo, Disoccupata

Emanuele Leonardi, Ricercatore, Università di Bologna

Rita Torti, Redattrice editoriale

Dora Musini, Impiegata

Silvia Monica, Educatrice

Martina Negri, Insegnante

Giulio Nori, Fotografo

Lisa Baldi, Ricercatrice/UNIPR

Francesco Fulvi, Docente

Silvia Marchesini, Psicologa psicoterapeuta

Eleonora Menegalli, Receptionist

Davide Schiroli, Ricercatore

Teresa Roversi, studente

Maria Angela Passeri, Pensionata

Maria Caterina Vetti, Studentessa, volontaria in Kwa Dunia

Giacomo Montagna, Studente/ArtLab

Simone Baglioni, Professore universitario

Michela Preti, Operatore pubblico

Simona Delbono, Libera professionista

Roberta Giampietri, Psicoterapeuta

Irene La Fata, Cuoca

Carlo Guareschi, Insegante

Micaela Olivieri, Operatrice legale

Carlo Guareschi, Insegnante scuola secondaria di secondo grado

Sofia Cozzolino, Educatrice

Claudia Bartoli, Insegnante

Bruno Tommmasini, Libero professionista

Andrea Mora, Perito Agrario

Carmen Rita Busceti, Volontaria servizio civile

Piero Arganini, Agricoltore

Matteo Manfredini, Docente

Alessandro Dal Pont, Studente

Marta Errica, Insegnante

Rosanna Patrizi, Pensionata

Daniela Borgarani, Pensionata

William Gambetta, Docente, ricercatore

Luca Branchi, Impiegato

Youss Lilian, Impiegato

Francesca Picardi, studentessa

Francesca Marconi, Insegnante, libera professionista. Presidente DES Parma

Gabriella Ferretti, Ex insegnante

Veronica Valenti, Università di Parma

Francesca Riolo, Impiegata Pubblica

Linda Sharon Ziliani, Studente

Alberto Reggianini, Docente /artista

Isabella La Fata, Imprenditrice agricola

Marcello Alviggi, Oste

Giulia Ferrari, Educatrice

Mattia Goldin, Studente

Alida Guatri, Educatrice professionale

Laura Ghirardi, Operatrice Sociale

Emanuela Roncoroni, Assistente sociale

Susanna Preo, Educatrice

Giulia Urso, Studentessa

Luca Orzi, Consulente

Carmine D’Angelo, Studente

Giacomo Storci, Impiegato

Micaela Sini Scarpato, Impiegata

Davide Carmarino , pianista

Alberta Stefani, Insegnante

Angelo Francesco Chiuri, Pensionato, socio Oltrefood

Francesca Degli Alberi, Educatrice professionale

Mauro Simonazzi, Professore Associato

Barbara Baistrocchi, Impiegata

Francesca Costi, Giornalista

Adele Antonioli, Pensionata

Martina Gabrieli, Impiegata

Simone Bogliolo, Studente

Salem Ghribi, Studente

Salvo Taranto, Progettista sociale

Eric Francisco Scibilia, Operaio

Giada Sannino, Dottoranda

Lorenzo Cavazzini

Elisabetta Cibelli, Operatrice di comunità

Chiara Trauzzi, Impiegata

Ridhi Sharma, Impiegato

Giordano Marzaroli, Pensionato

Barbara Bottarelli, Impiegata

Kamilia Berouila, Studente

Sara Calzolai, Ricercatrice

Nicoletta Ghidini, Impiegata

Federica Perrini, Assistente Amministrativa MIUR

Erica Marconato, Studentessa

Francesco Dradi, Oltrefood

Andrea Zini, Tutor e docente a contratto, Dipartimento di Educazione e Scienze umane UNIMORE

Pia Bizzi, Pensionata

Cinzia Colla, Casalinga

Angela Picardi, Impiegata

Alfredo Avanzini, Avvocato

Giovanna Azzali, Pensionata

Livia Mele, Studentessa

Elisabetta Mora, Pensionata

Maria Teresa Alberici, Docente scuola superiore

Maria Ricciardi Giannoni, Pensionata

Maria Pia Bonazzi, Pensionata

Carlo Roversi, Studente

Mariastella Carpi, Pensionata

Giovanna Barca, Impiegata stato

Francesco Gianola, Libero docente

Giuseppina Bruno, Operatrice sociale

Fausto Pagnotta, Docente a contratto Università di Parma

Albertina Pioli, Archivista

Giulia Giavazzi, Studentessa

Carlotta Taddei, Insegnante

Nino Bianchi, Animatore CLS

Annalisa Sisto, Insegnante

Paolo Dang Bao Bosacchi, disoccupato

Maria Elena Antinori, Ricercatrice

Guido Pisi, Ricercatore

Elena Campari, Pensionata

Alessia Bodoyra, Impiegata

Adriana Galli, Pensionata

Elisabetta Andreoli, Pensionata

Emanuele Abondio Tassi, Studente

Alessandra Belledi, operatrice culturale

Edoardo Caccioli, Studente

Monica Bussoni, Formatrice

Michele Bocelli, Funzionario tecnico pubblico

Anna Giulia Della Puppa, Antropologa, ricercatrice e libera professionista

Maria Angela Cavalli, Associazione STAY