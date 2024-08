Lettere ad Arturo Toscanini dai radioascoltatori americani: ne verranno digitalizzate oltre 2000

Continua il percorso di valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Parma, con particolare attenzione al complesso museale della Casa della Musica, che include il Museo Casa natale di Arturo Toscanini, luogo di nascita del Maestro il 25 marzo 1867. Grazie ai contributi regionali verrà inventariato e digitalizzato un corpus di oltre 2000 lettere ricevute da Toscanini nel 1936 da radioascoltatori americani.

Nel 2023, la Casa natale di Arturo Toscanini ha ottenuto il prestigioso marchio “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna”, riconoscimento conferito secondo la Legge Regionale 2/2022 mirata a valorizzare le dimore e gli studi di figure storiche, culturali, artistiche, politiche, scientifiche e spirituali della regione. Il riconoscimento inserisce il museo in un importante circuito regionale, sottolineandone l’importanza culturale e la qualità dell’offerta rivolta al pubblico, che include visite guidate, attività didattiche e valorizzazione del patrimonio.

Inoltre, il marchio consente l’accesso ai bandi regionali che finanziano progetti di promozione culturale di particolare merito, rivolti alla Case di Illustri. Già lo scorso anno, il Museo ha ottenuto il contributo regionale per un progetto innovativo volto a migliorarne l’accessibilità: è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Artètipi una guida a fumetti, adatta a tutti, disegnata da artisti con disabilità. È stata inoltre sviluppata da Sefora Impresa Sociale Anffas un’applicazione che permette la visita alle sale museali con testi in linguaggio facile da leggere (Easy to Read) e in comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), rendendo il Museo più inclusivo.

Quest’anno, grazie al bando, sono stati assegnati 135mila euro a vari progetti in tutta la regione, tra cui “Dear Maestro Toscanini. La collezione di lettere indirizzate ad Arturo Toscanini dai radioascoltatori americani”, ideato dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma – Casa della Musica. Questo progetto intende rendere accessibile a un vasto pubblico di appassionati e studiosi il ricco corpus di lettere che i radioascoltatori americani inviarono a Toscanini in occasione del suo ultimo concerto con la New York Philharmonic Symphony Orchestra il 29 aprile 1936. Le lettere, conservate presso Casa della Musica-Archivio storico del Teatro Regio, saranno inventariate, digitalizzate e rese disponibili per la consultazione online tramite il Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia Romagna. Per questa iniziativa la Regione ha concesso un contributo di 9.600 euro.

Il progetto si inserisce in un percorso avviato negli anni precedenti, che ha già permesso al pubblico di avvicinarsi e conoscere le lettere inedite, grazie a visite guidate e a un reading-spettacolo con musica dal vivo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Tra un atto e l’Altro e presentato per il festival Archivissima 2023.

“Il Comune di Parma – spiega il vicesindaco Lorenzo Lavagetto con delega alla cultura a turismo – intende proseguire con progetti che non solo valorizzino il patrimonio del Museo Casa natale Toscanini, ma ne garantiscano anche la completa accessibilità, rendendo il Museo un luogo inclusivo e aperto a tutti e quindi privo di barriere culturali o fisiche”.