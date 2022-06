L’ex diplomatico Alberto Bradanini al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

Questa mattina l’ex ambasciatore italiano in Cina ed ex console generale a Hong Kong Alberto Bradanini ha fatto visita al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Viale San Martino.

L’ex diplomatico, oggi scrittore, esperto di tematiche cinesi e Presidente del centro Studi sulla Cina Contemporanea, non solo è rimasto affascinato dai pezzi d’arte del museo cittadino, ma, insieme ai suoi accompagnatori – il professore Franco Naccarella e l’imprenditore Massimo Tchen – si è intrattenuto a lungo con il direttore Padre Alfredo Turco e la vicedirettrice Chiara Allegri per riflettere e disquisire sui cambiamenti epocali che ha attraversato la Cina in quest’ultimo secolo. Grazie ad una relazione storica del professor Luigi Lanzi, si sono approfondite le tematiche relative alle relazioni tra Italia e Cina nonché l’importanza strategica che hanno avuto, nel secolo scorso, le missioni estere dei Missionari Saveriani di Parma per l’introduzione in Cina di molti fattori culturali e tecnici quali la letteratura classica, le innovazioni agricole e i mezzi di trasporto, come la bicicletta.

Da quest’antica amicizia e legame culturale, il Museo Cinese di Parma ne conserva memoria e si impegna ancora oggi per definire punti di contatto per iniziative e approfondimenti culturali.