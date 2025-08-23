L’ex direttore dell’aeroporto di Trapani Michele Bufo entra nel CdA del Verdi

Michele Bufo, ex direttore commerciale di Airgest e già alla guida operativa dell’aeroporto di Trapani fino a pochi mesi fa, è entrato nel Consiglio di Amministrazione dell’aeroporto di Parma. Subentra a Claudio Boccardo, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 1 agosto.

La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea svoltasi il 21 agosto.

Bufo porta con sé un lungo bagaglio di esperienze nel settore dell’aviazione civile. Ha lavorato per diversi anni in Enav, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, per poi ricoprire dal 2016 fino al 2025 il ruolo di direttore dell’aeroporto di Trapani.