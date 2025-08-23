L’ex direttore dell’aeroporto di Trapani Michele Bufo entra nel CdA del Verdi

Michele Bufo, ex direttore commerciale di Airgest e già alla guida operativa dell’aeroporto di Trapani fino a pochi mesi fa, è entrato nel Consiglio di Amministrazione dell’aeroporto di Parma. Subentra a Claudio Boccardo, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 1 agosto.
La nomina è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea svoltasi il 21 agosto.
E’ un “fuggi e fuggi” dall’aeroporto Verdi, sembra l’ultimo focolaio Covid. Ma una volta tanto dobbiamo dire grazie all’Upi (di Andrea Marsiletti)
Bufo porta con sé un lungo bagaglio di esperienze nel settore dell’aviazione civile. Ha lavorato per diversi anni in Enav, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, per poi ricoprire dal 2016 fino al 2025 il ruolo di direttore dell’aeroporto di Trapani.
INTERVISTA – NoCargo Parma: “Non esistono margini per uno sviluppo imponente dell’aeroporto Verdi. Se fossimo stati noi al posto dell’UPI…”