L’ex Juve Federico Cherubini è il nuovo ad del Parma Calcio al posto di Luca Martines

Parma Calcio annuncia che Federico Cherubini sarà nominato Amministratore Delegato della Società.

Professionista illustre del calcio italiano, Cherubini vanta decenni di esperienza in leadership strategica, sviluppo dei talenti ed eccellenza operativa, maturati durante il suo mandato alla Juventus Football Club e in altre realtà nazionali. La filosofia di leadership di Cherubini, che coniuga tradizione e innovazione, è assolutamente in linea con la missione del Parma Calcio: promuovere lo sviluppo dei giovani, raggiungere l’eccellenza dentro e fuori dal campo e contribuire a programmi di responsabilità sociale d’impresa.

Kyle J. Krause, Presidente del Parma Calcio, ha condiviso i suoi pensieri:’Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Federico Cherubini al Parma Calcio. La sua competenza, la sua visione strategica e il suo impegno nel coltivare talenti emergenti saranno preziosi mentre continuiamo a crescere ed evolverci come Club’, ha affermato il Presidente Krause. ‘La nomina di Federico rappresenta una pietra miliare fondamentale nel percorso del Parma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi a lungo termine’.

Il percorso professionale di Cherubini abbraccia più di due decenni, tra cui il ruolo di Football Chief of Staff alla Juventus Football Club. La sua capacità di armonizzare obiettivi competitivi immediati con una crescita sostenibile gli ha fatto guadagnare il riconoscimento all’interno della comunità calcistica. Nel nuovo ruolo di Amministratore Delegato al Parma Calcio, Cherubini guiderà le iniziative strategiche in tutti gli aspetti del Club, tra cui le prime squadre maschili e femminili, lo sviluppo dei giovani e le iniziative commerciali, dal branding e marketing alla sponsorizzazione e ai ricavi. Il suo approccio collaborativo, in partnership con il Presidente Kyle J. Krause e il team dirigenziale, è pronto a rafforzare le fondamenta del Parma e a proporsi come “pietra angolare” del calcio italiano.

Questo annuncio coincide con la partenza di Luca Martines, il Club esprime la sua gratitudine a Luca per il suo contributo e gli augura il meglio per le nuove sfide lavorative che lo aspettano.

Cherubini inizierà ufficialmente il suo ruolo lunedì 27 gennaio 2025. Il Parma Calcio non vede l’ora di entrare in questo entusiasmante capitolo sotto la sua guida.