L’ex manicomio di Colorno nelle foto di Alessandro Zarotti

Alessandro Zarotti è di Parma, ha 24 anni e da almeno la metà coltiva la passione per la fotografia.

E’ laureato in Food Marketing e Strategie commerciali e quello che più di ogni altra cosa gli ha insegnato il marketing è l’importanza di raccontare una storia, che sia essa banale o molto complicata, felice o disastrosa.

Ha sempre cercato di applicare questo concetto alle sue fotografie e questa voglia di raccontare lo ha spinto fino al manicomio di Colorno, a pochi km da casa sua, un luogo assolutamente molto complicato e disastroso per certi aspetti, ma incredibilmente affascinante in altri in tutta la sua fragilità.

Moltissimi amici e conoscenti, pur essendo tutti di Parma, non conoscono quello che si cela dietro queste finestre o ne hanno solo sentito parlare, e così in lui è nata l’idea di scrivere un piccolo articolo che aiuti anche i suoi concittadini a comprendere cosa succedeva fino a pochi anni fa nelle nostre zone.