L’ex sindaco Vignali ottiene la riabilitazione penale dal Tribunale di Bologna

L’ex sindaco di Parma Pietro Vignali ha ottenuto la riabilitazione penale dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale conseguente ad un procedimento giudiziario.

Vignali aveva patteggiamento per le accuse di corruzione e peculato per un presunto favore ad un locale di via Farini (cioè la possibilità di montare un dehors) in seguito al pagamento, da parte del titolare del locale, del pernottamento di una notte in un albergo. Per quanto riguarda il peculato, invece, l’accusa si riferiva prevalentemente al presunto utilizzo di dipendenti comunali e spese per l’immagine del sindaco.

Per quanto riguarda l’indagine sull’assunzione di alcuni dirigenti comunali, essa è stata archiviata qualche mese fa dal Gip su richiesta della Procura di Parma.

Oggi Vignali non ha più carichi pendenti nei suoi confronti.