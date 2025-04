Liberazione, ricordare per non dimenticare: deposizione corone commemorative in città

Ricordare per non dimenticare il sacrificio di coloro che sono morti in nome della libertà. Il Comitato per le Celebrazioni del XXV aprile, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Parma, guidati dal Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, degli studenti delle scuole e delle Associazioni Partigiane e Combattentistiche d’Arma, renderanno omaggio mercoledì 23 aprile, con la deposizione di corone d’alloro, a diversi luoghi simbolo della Resistenza in città. Il corteo si svolgerà in parte alla mattina, in parte nel pomeriggio.

A partire dalle 10 verranno poste le corone di alloro al Monumento delle Barricate in piazzale Rondani. Alle 10.15 deposizione della corona alla lapide posta al Liceo Romagnosi con letture da parte degli studenti. Alle 10.30 deposizione corona al busto di Giacomo Ulivi all’interno del Liceo Scientifico a lui dedicato e letture degli studenti. Alle 10.45 in piazzale Marsala deposizione alla lapide in ricordo dei carristi caduti in combattimento. Alle 11.10 al Cimitero monumentale della Villetta deposizione corone nel viale Centrale, al Monumento al Partigiano ed ai Martiri di Cefalonia con letture degli studenti del Liceo Bertolucci. Alle 11.40, deposizione corone alla ex Scuola di Applicazione, ora sede del Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Parco Ducale con lettura degli studenti dell’Istituto Bodoni. Alle 12, deposizione alla lapide dedicata al Comandante Partigiano Giacomo di Crollalanza “Pablo”, in Piazzale Pablo e lettura degli studenti dell’Istituto Bocchialini. La mattinata si chiude alle 12.20 con la deposizione al cippo in ricordo deli Ammiragli Campioni e Mascherpa nella sede del T.S.N. – Tiro a Segno Nazionale di Parma, in via Reggio 21.

Nel pomeriggio, le deposizioni prenderanno avvio alle 15 alla lapide che ricorda i Sette Martiri di piazza Garibaldi sul palazzo del Governatore. Si prosegue alle 15.10 con la deposizione delle corone sotto i Portici del Grano e la lettura a cura della Consulta Studentesca. Alle 15.30 deposizione in borgo San Vitale, ex sede C.N.L.; alle 15.40 in via Cavestro 8/a alla lapide di Luigi Longhi e Gaudenzio Anselmo e al Palazzo dell’Università. Alle 15.50 deposizione di una corona all’interno del Tribunale di Parma, alla lapide in ricordo degli Avvocati Barbieri, Cavalli e Olivieri. Alle 16.10 deposizione di una corona alla lapide posta all’ingresso delle vecchie carceri, ora Università di Parma con lettura a cura della Consulta Studentesca. Si chiude alle 16.30 a Villa Braga a Mariano con il Concerto di Raimondo Meli Lupi “1000 papaveri rossi – edition 2025”.