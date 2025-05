“Liberi di ricominciare”: un incontro promosso da Azione per riflettere sul mondo del lavoro e carcere

Venerdì 9 maggio, alle ore 18:00, presso CUBO in via La Spezia a Parma, si terrà un incontro pubblico promosso dal Gruppo consiliare di Azione Parma, dedicato al tema carcere e lavoro.

Dopo i saluti iniziali di Serena Brandini, Capogruppo di Azione in Consiglio comunale a Parma e Segretario provinciale di Azione, si aprirà un momento di confronto con l’On. Fabrizio Benzoni, Deputato di Azione, per approfondire le prospettive e le criticità del sistema penitenziario italiano, con uno sguardo particolare alla realtà locale e ai progetti di reinserimento lavorativo attivi nel carcere di Parma. Interverranno: Roberto Cavalieri, Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà dell’Emilia-Romagna, Veronica Valenti, Garante comunale dei diritti dei detenuti del Comune di Parma, Maria Cecilia Scaffardi, Direttrice della Caritas Diocesana di Parma, Giuseppe La Pietra, del Segretariato permanente per l’inclusione dei detenuti del CNEL. Sarà presente anche la Camera penale di Parma.

Anche il mondo dell’impresa che da anni collabora con il carcere porterà la propria testimonianza con le voci dell’azienda CHIBO S.r.l e della Cooperativa Biricca.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere, attraverso voci qualificate e testimonianze dirette, su come il lavoro fuori e dentro il carcere possa essere un’opportunità rieducativa ma anche la possibilità di creare condizioni di sicurezza per la città e un territorio intero.