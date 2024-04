“Libri in cammino” a Busseto, il 4 e 5 maggio c’è anche la Fondazione Cariparma

Nata dalla sinergia tra il Comune di Busseto e l’associazione “Libri per strada” di Sarzana, la kermesse letteraria “Libri in cammino” giunge alla sua terza edizione. Quest’anno l’iniziativa è in programma il 4 e 5 maggio, con un ricco calendario di incontri, bancarelle e laboratori, realizzati in piazza Verdi e per le vie del centro storico di Busseto, ad ingresso gratuito.

Anche Fondazione Cariparma partecipa alla rassegna con interessanti iniziative. Sabato 4 maggio alle 15.30, sotto il portico della Biblioteca di Busseto, Anna Soldi condurrà l’incontro: “Storie che fioriscono”, un racconto ad alta voce dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, mentre domenica 5 maggio, alle 15, sempre presso la biblioteca, si svolgerà l’evento “Il camaleonte daltonico”, lettura partecipativa di Simone Tansini per bambini dai 5 anni, una raccolta di fiabe e filastrocche, delicate e un po’ sospese, dove il significato ultimo è lasciato alla sensibilità del lettore.

Ad arricchire il programma della rassegna, infine, domenica 5 maggio dalle 11 alle 13, in piazza Verdi è attesa “Wacky – luogomobile di idee”, una piccola roulotte itinerante, ideata dall’Associazione Ottotipi e realizzata – come progetto di promozione alla lettura – grazie al contributo di Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere Crea indipendenza”. Wacky è animata da tre imbonitori che “spacciano” un menù letterario come “cura” sintomatica per i più svariati malanni, offrendo rimedi miracolosi e richiamando l’attenzione dei passanti con le loro magie.

Una vera e propria bottega speciale, che mescola scaffali di libri, estratti di parole in disuso, pillole di verbi ad elisir poetici e affettatrici, tostapane, bilance, utensili utili a predire il futuro e azzeccare il rimedio giusto per ogni malanno! Wacky sarà protagonista anche della performance “Voci in cammino”, un percorso a piedi lungo le vie di Busseto, caratterizzato da quattro suggestive tappe in cui il pubblico ascolterà poesie, lettere, brani da romanzi e racconti narrati e letti ad alta voce. La terza tappa del percorso si terrà alle 12 sotto i portici della Biblioteca di Busseto e alle 15.30 negli spazi interni.

Continua, inoltre, l’attività ordinaria della biblioteca. Per il ciclo “I venerdì della biblioteca”, il 3 maggio alle 21, si terrà la conferenza di Nino Stocchetti: “Perdere la testa e ritrovarla: progressi della medicina moderna per riparare il cervello danneggiato” e fino al 31 luglio sarà visitabile la mostra temporanea “Il ritorno-ricordo in Biblioteca di Carlo Bavagnoli”, allestita nelle sale monumentali dell’antico Monte di Pietà per omaggiare il grande fotoreporter piacentino recentemente scomparso.