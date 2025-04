Libri per il Lavoro Sociale, all’Università di Parma la V edizione

Torna il 10 aprile “Libri per il Lavoro Sociale”, la rassegna ideata dal CIRS (Centro interdipartimentale di ricerca sociale) dell’Università di Parma e realizzata in collaborazione con i corsi di studio in Servizio sociale e Programmazione e gestione dei servizi sociali dell’Ateneo.

Si tratterà di tre incontri online, il 10 aprile e l’8 e il 19 maggio, dalle 16 alle 18, su piattaforma Teams, aperti a tutte le persone interessate, dedicati alla riflessione sui diritti umani dell’infanzia e dell’adolescenza, alla formazione nella Pubblica Amministrazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale e alla giustizia riparativa.

Ogni libro scelto per questa edizione sarà presentato dall’autore o dall’autrice e discusso da due esperte/i del tema. La parola poi passerà al pubblico.

L’appuntamento del 10 aprile (link per partecipare) sarà dedicato al volume “Custodi del futuro. Teorie e prospettive di riflessione sui diritti umani dell’infanzia e dell’adolescenza”, di Christian Crocetta (Primiceri editore, 2022).

Con l’autore dialogheranno Alessandra Ambanelli, docente di Diritto di Famiglia e delle Persone Minori dell’Università di Parma, e Stefania Fucci, docente di Politiche per l’Infanzia dell’Università di Parma.

“Servire al futuro. La formazione nella Pubblica Amministrazione ai tempi dell’AI”, a cura di Susanna Sancassani e Walter Tortorella (Carocci, Roma, 2024) sarà il libro al centro dell’incontro dell’8 maggio (link per partecipare).

Con il co-autore Enrico Carosio dialogheranno Conchita Feo (UDEPE Modena) e Stefania Mazza (Casco Learning).

Infine, il 19 maggio, si parlerà di “La sfida della giustizia riparativa. Normativa, questioni aperte e prospettive” di Giacomo Franzoso (Ledizioni, Milano, 2025) (link per partecipare).

Con l’autore dialogheranno Francesca Maci (Unipr) e Maria Inglese (Ausl Parma).

L’accesso alla piattaforma è libero, con iscrizione obbligatoria al link https://forms.office.com/e/3hCipQ7PHr

Gli eventi sono in corso di accreditamento all’Ordine degli Assistenti sociali dell’Emilia-Romagna (OASER).

La segreteria scientifica è di Francesca Maci, ricercatrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali.

Info: sociale.eventi@unipr.it