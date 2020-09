Limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti dal 1° ottobre al 31 marzo: tutte le novità

Scattano dal 1° ottobre, fino al 31 marzo, anche a Parma, come in tutti i Comuni con più di 30 mila abitanti delL’Emilia-Romagna, le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti, come previsto dal PAIR 2020 – Piano Aria Integrato Regionale.

La novità di quest’anno è legata al fatto che le limitazioni saranno applicate in due tempi diversi.

Dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021, saranno in vigore le stesse limitazioni che erano in vigore fino al 31 marzo 2020, cioè: dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, non potranno superare l’anello delle tangenziali i veicoli diesel fino ad Euro 3 e benzina fino ad Euro 1. Lo stop è previsto, quindi, per veicoli a benzina pre – euro ed Euro 1; veicoli diesel fino ad Euro 3 compreso; cicli e motocicli pre – euro. Possono circolare: veicoli benzina Euro 2 o superiori; veicoli diesel Euro 4 o superiori; cicli e motocicli Euro 1 o superiori.

Potranno altresì circolare,dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, i mezzi alimentati a benzina-metano, benzina-gpl, elettrici, ibridi e quelli che viaggiano con almeno 3 persone a bordo, se omologati per 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati per 2 o 3 posti a sedere (car pooling). E via libera anche ai trasporti specifici o per usi speciali e ai mezzi in deroga, tra cui quelli di lavoratori turnisti, per chi si sposta per motivi di cura, assistenza o emergenza, per chi accompagna bambini a scuola o per i meno abbienti (potrà circolare un singolo guidatore con Isee annuo fino a 14mila euro).

Dall’11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 le limitazioni saranno più stringenti con l’impossibilità di circolare, dalle 8.30 alle 18.30, entro l’anello delle tangenziali, per i diesel fino ad Euro 4 e benzina fino ad Euro 2, e cicli e motocicli fino a euro 1, veicoli benzina-metano, benzina-gpl fino a euro 1.

Si ricorda che gli automobilisti possono usufruire dei parcheggi scambiatori. I parcheggi scambiatori in città sono 8 e gli autobus che li collegano si muovono su tre assi: Nord – Sud, Sud est – Sud Ovest e Est – Ovest.

I parcheggi sono collegati con il centro città da linee urbane.

Il parcheggio Sud Est, in via Traversetolo (uscita 17 della tangenziale) è servito dalle linee 8 e 11.

Il parcheggio Sud, in via Langhirano, vicino alla rotonda del Campus universitario (uscita 15 della tangenziale), è servito dalla linea 21 nei giorni feriali e dalla linea 7 nei giorni festivi.

Il parcheggio Nord, nei pressi del casello dell’Autostrada A1 (uscita 6 della tangenziale), è servito dalle linee 2 e 7.

Il parcheggio Ovest, sulla via Emilia, nei pressi dell’intersezione con la tangenziale (uscita 10), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.

Il parcheggio Est, nei pressi del quartiere Ex-Salamini (uscita 19 della tangenziale), è servito dalla linea 23 nei giorni feriali e dalla linea 3 nei giorni festivi.

Il parcheggio di Viale Villetta (uscita 13 della tangenziale) con emettitrice automatica in Viale Villetta/angolo via Stirone, è collegato al centro città con la linea 1.

Il parcheggio Palasport, in largo Beccaria, (uscita 12 della tangenziale) è servito dalla linea 5.

Il parcheggio Cavagnari, (uscita 12 della tangenziale) è collegato al centro con la linea 6.

Scegli il risparmio. Se lasci la macchina al parcheggio puoi acquistare il biglietto presso le emettitrici automatiche: solo € 2,50 per parcheggiare e utilizzare qualsiasi autobus della rete urbana, tutto il giorno! Spostarsi in città non è mai stato così conveniente. Il biglietto, valido per tutto il giorno, può essere acquistato all’emettitrice automatica del parcheggio. E’ possibile utilizzare anche un biglietto ordinario che, timbrato in vettura, avrà validità limitata a 80 minuti. Questo vale anche per le linee notturne incluse nel prezzo.

A questi provvedimenti si affiancano le Misure Emergenziali che scattano quando si supera il limite di PM10 per 3 giorni consecutivi. Le misure entrano in vigore dal giorno seguente a quello di controllo della qualità dell’aria, in carico ad Arpae, (lunedì e giovedì fino al successivo giorno di controllo, compreso) ed includono limitazioni previste per i veicoli inquinanti, come precedentemente descritto. Nel periodo 1 ottobre 2020 – 10 gennaio 20201 le limitazioni riguarderanno anche i veicoli diesel Euro 4, che non potranno, quindi, circolare. Nel periodo 11 gennaio 2021 – 31 marzo 2021 le limitazioni includeranno anche i veicoli diesel Euro 5. Durante le misure emergenziali sono vietate le combustioni all’aperto, l’uso di caminetti e stufe a biomassa legnosa di classe fino a 2 stelle compresa (in presenza di impianti di riscaldamento alternativi e sotto i 300 metri di altitudine), la sosta con motore acceso in strada, lo spargimento di liquami zootecnici senza tecniche eco sostenibili (interramento immediato dei liquami o iniezione diretta al suolo), e vengono adottate misure per il riscaldamento con limitazioni della temperatura: riduzione a 19° in case ed uffici e a 17° nelle attività produttive ed artigianali. Per far sì che le misure emergenziali vengano rispettate, saranno potenziati i controlli.