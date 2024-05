L’imprenditore italo-albanese Muharem Saljihu si candida alle europee con gli “Stati Uniti d’Europa”

Il candidato della lista Stati Uniti d’Europa Muharem Saljihu (Marco) nato il 25 maggio 1968 a Tupale, ex Jugoslavia, è un imprenditore e filantropo italo – albanese. Risiede a Venezia, da oltre trent’anni dove si dedica oltre che alla conduzione di diversi ristoranti e attività commerciali alla diplomazia e all’attivismo per i diritti delle minoranze.

Dopo essersi laureato in Economia e Finanza presso l’Università di Zug, in Svizzera, Marco ha fondato MELA Holding Group Srl a Venezia, una conglomerata che comprende quattro società e un’ONG. Attraverso queste imprese, promuove un’economia sostenibile e in continua espansione, con prospettive di investimento anche in altre parti d’Europa.

Oltre alla sua attività imprenditoriale, Marco è un’autorità accademica presso unicampushetg.ch, dove condivide la sua esperienza e le sue conoscenze nel campo delle Relazioni Internazionali. È membro esecutivo del Consiglio Consultivo Internazionale presso l’Albanian American Civic League e fa parte del Consiglio di Amministrazione del Consiglio degli Ambasciatori Albanesi.

Per il suo impegno nei Balcani occidentali, Marco è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Scanderbeg dal Presidente della Repubblica d’Albania. La sua lunga carriera politica include una posizione come deputato nel Comune di Medvedje, in Serbia, dove ha lavorato instancabilmente per incoraggiare la comunità locale a rimanere nel proprio paese. Grazie ai suoi investimenti e alle attività non governative, ha contribuito significativamente allo sviluppo economico della regione. La sua esperienza diretta sul campo e la sua visione strategica per rafforzare i legami tra l’Italia, l’UE e i Balcani occidentali lo distinguono come un leader capace di affrontare le sfide regionali e promuovere una cooperazione più stretta tra le nazioni europee. Autore di numerosi libri e pubblicazioni sulla parità dei diritti umani e sulla prosperità economica, Marco è anche promotore dello sport e della cultura italiana in diversi paesi attraverso vari progetti e esposizioni presso musei nazionali. Attualmente Marco è candidato alle elezioni europee dell’8 e il 9 giugno 2024 nella circoscrizione Nord-est con + Europa nella coalizione “Stati Uniti d’Europa”.

“ l’Europa non è completa senza il popolo albanese e i Balcani” sostiene Marco Saljihu. “Con il mio impegno sociale e politico voglio lavorare ad un graduale processo di integrazione basato sulle comuni radici culturali e storiche”.

L’obiettivo politico della candidatura è quello di rappresentare in particolare la comunità italo-albanese, fortemente radicata in tutto il Nord-Est Italia soprattutto in Emilia Romagna e tutte le minoranze.

“La lotta alle diseguaglianze e all’ ingiustizia sociale ai massimi livelli permette non solo di aumentare il benessere delle persone ma anche di prevenire conflitti e guerre che oggi continuano a insanguinare la nostra terra” aggiunge Marco.

Sarà proprio il tema dei diritti umani il punto di partenza per le sue battaglie all’interno delle istituzioni europee. L’impegno in sede parlamentare sarà inoltre orientato a rafforzare progetti e iniziative che hanno un impatto diretto sulle comunità dei Balcani creando un ponte di collegamento ancora più solido tra Italia – Albania – Europa a partire dai programmi di cooperazione “Interreg” e “Adrion”.

Per migliorare l’impatto di questi programmi sono necessarie sia competenze progettuali sia forti legami di partenariato e su questo Marco intende fare la differenza per rafforzare ulteriormente l’azione dell’Emilia Romagna già capofila di tante iniziative a livello macroregionale in questo campo.

Il Nord-Est Italia per ragioni storiche, culturali e geografiche già molto legato ai Balcani occidentali, con la giusta guida, potrebbe giocare il ruolo di “apripista” per questo processo di sempre maggiore integrazione all’interno della cooperazione europea e dialogo transfrontaliero.