L’incanto del Melodramma al Salso Summer Class & Festival 2025

Venerdì 25 e domenica 27 luglio a Salsomaggiore Terme due interessanti appuntamenti, in cui il melodramma si racconta, si canta e si rinnova al Salso Summer Class & Festival 2025, il festival a cura della Fondazione I Musici di Parma, diretto da Carlo D’Alessandro Caprice.

Venerdì 25 ( ore 21.15) nella splendida cornice di Piazza Libertà , Nessun dorma, concerto che riunisce sul palco I Musici di Parma e i giovani allievi delle classi di direzione d’orchestra di Daniele Agiman e canto lirico del soprano Daria Masiero, in un emozionante viaggio nel repertorio operistico di Bizet, Rossini, Mozart, Verdi e Puccini. Un momento centrale del festival, dove il lavoro formativo si fonde con l’energia della performance dal vivo, regalando al pubblico una serata di grande impatto (in caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzo dei Congressi – Sala delle Cariatidi ,Viale G. Romagnosi, 7).

Domenica 27 alle 21.15 al Palazzo dei Congressi (viale G. Romagnosi, 7) Accordi di note, concerto che esplora nuove sonorità e preziosi equilibri timbrici, che vede protagonisti I Musici di Parma accanto agli allievi della classe di chitarra di Giampaolo Bandini, impegnati in un repertorio che valorizza il dialogo tra solista e orchestra. Le suggestive composizioni di Joaquín Rodrigo e Heitor Villa-Lobos conducono l’ascoltatore in un universo sonoro ricco di sfumature, ritmo e poesia.

Salso Summer Class & Festival, che unisce grandi interpreti internazionali a giovani talenti, è ideato e organizzato dalla Fondazione I Musici di Parma con il patrocinio e il contributo del Comune di Salsomaggiore Terme e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Cariparma.

Il festival, che prosegue fino al 10 agosto, e si inserisce nel progetto Il Suono della Bellezza, si svolge tra Salsomaggiore Terme e i suggestivi territori circostanti, in location particolarmente ricche di fascino e arte, come la Sala delle Cariatidi del Palazzo dei Congressi e, per i concerti “fuori porta”, la caratteristica Pieve Romanica di San Giovanni, in località Contignaco.

Intenso, come sempre, il programma 2025, che vede in cartellone 21 appuntamenti, oltre 200 musicisti coinvolti fra orchestrali, solisti e giovani interpreti, e il cui titolo, scelto per questa nuova edizione, è All’Opera!, per descrivere il lavoro di impegno instancabile, dedizione e conoscenza che sono stati e sono ancora necessari ai Musici di Parma e alla loro Accademia per la nascita e lo sviluppo del polo culturale di eccellenza, che favorisce la crescita di giovani talenti e lo scambio artistico tra musicisti italiani e internazionali.

I concerti, tutti a ingresso gratuito, a conferma del ruolo culturale concepito a vantaggio del territorio e dei suoi cittadini, il più possibile aperto e inclusivo, da sempre tratto caratteristico della proposta musicale della Fondazione I Musici di Parma.

Per info: I.A.T. – Informazioni Accoglienza Turistica Salsomaggiore Terme. 0524 580211 info@portalesalsomaggiore.it.