Lindo Ferretti e Massimo Zamboni ospiti de “Il Rumore del Lutto 2022”

Esclusiva straordinaria, targata Il Rumore del Lutto 2022, è l’incontro con Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni. Il duo si ritroverà sul palco del Cinema Astra, lunedì 24 ottobre alle ore 21, per un’occasione, già divenuta storia per i fans.

Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni ripercorreranno, per la prima volta assieme, quarant’anni delle comuni e solitarie avventure musicali (il post-punk dei CCCP Fedeli alla Linea, il rock alternativo del Consorzio Suonatori Indipendenti e i successivi percorsi artistici) in relazione con le loro vite e fortemente intrecciate alla storia politica e sociale sia italiana che europea: dall’Emilia “rossa” del tempo che fu e dalla trasgressiva Berlino Ovest degli anni Ottanta, dove si sono conosciuti, passando dal flusso di immagini e di codici degli anni Novanta fino ad arrivare all’emorragia di visuali comuni del nuovo Millennio e ai cambiamenti geo-politici mondiali in atto. Quattro decenni segnati da radicamenti e sradicamenti, anche personali dei due artisti.

In dialogo con Michele Rossi (saggista, al loro seguito da quasi trent’anni), Ferretti e Zamboni si racconteranno al pubblico attraverso sincere e profonde parole che nascono dai loro sguardi obliqui e dai rispettivi approcci inusuali alla vita.

Una serata unica, per il piacere di esserci.

Ingresso 20,00 Euro fino ad esaurimento posti disponibili.