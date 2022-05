L’infermiere poeta Giosuè Forleo e l’associazione Snupi donano libri di poesie per le mamme del Maggiore

Un virtuale abbraccio a tutte le mamme che l’8 maggio saranno nei reparti pediatrici e in maternità dell’Ospedale Maggiore di Parma: questo l’intento di Giosuè Forleo, infermiere della Chirurgia d’urgenza che affiancato dall’associazione Snupi ha voluto donare duecento libri di sue poesie al reparto Maternità e all’Ospedale dei bambini. “Per te mamma”, il titolo della raccolta realizzata appositamente in occasione della festa della mamma.

“Per celebrare tutte le mamme come donne nel rispetto della femminilità e procreatrici a difesa della vita”, ha dichiarato l’autore Giosuè Forleo che ha aggiunto: Allo stesso modo sosteniamo quelle che combattono ogni giorno a sostegno dei propri figli, nel percorso di quella che è la malattia, la psiche e le difficoltà delle cure. Con questo semplice dono vogliamo sostenere le mamme in ogni percorso e lasciare un ricordo indelebile di poesia, una distrazione, un attimo in cui immergersi in un modo diverso e possa essere un incoraggiamento ad affrontare tutte le vicissitudini che la vita ci pone, ma che assolutamente vanno affrontate. Un particolare ringraziamento va a Snupi che ancora una volta ha voluto sostenere un’iniziativa di poesia”.

I libri sono stati consegnati questo pomeriggio alla dirigente delle Professioni sanitarie del dipartimento materno infantile Rita Lombardini la quale ha ringraziato, a nome delle coordinatrici infermieristiche che distribuiranno i libri in reparto e delle mamme, l’autore Giosuè Forleo e Giulio Orsini presidente di Snupi per l’iniziativa.

­­­­­­­­­